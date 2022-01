MSI Stealth, Raider i Vector - nowe laptopy dla gamingu i twórców. Komputery wyposażone w procesory Intel Alder Lake-H

Jakby to było wczoraj, gdy podczas CES 2021 MSI zapowiedziało nowe laptopy takie jak Stealth 15M, GE76 Raider czy GF65 Thin, a oto mamy już CES 2022 z kolejnymi konstrukcjami producenta. Tym razem mowa o laptopach wyposażonych w najnowsze procesory Intel Alder Lake. Te urządzenia, które odznaczają się logotypem Meta-ready, wyposażono w układy Intel Core i7 wzwyż oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 wzwyż. Wszystko po to, aby zapewnić graczom możliwie płynne doświadczenia płynące z zabawy w wirtualnej rzeczywistości. Wśród nowych laptopów znajdą się również takie, wyposażone w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o 16 GB pamięci GDDR6. Generalnie nowe laptopy gamingowe producenta mają odznaczać się poprawą wydajności od 30 do 45% w porównaniu do modeli poprzednich, z kolei seria Creator (dla twórców) zyskała większe, 17-calowe matryce oraz wydajność procesora większą o 45% dzięki chłodzeniu Vapor Chamber Cooler. Szczegóły poniżej.

Pierwszym nowym modelem jest flagowy laptop Stealth GS77/66 – zwycięzca konkursu 2022 CES Innovation Awards. Laptop posiada nową konstrukcję, która przesuwa zawias w kierunku środka i wykorzystuje bardziej niż dotąd wytrzymałe materiały ze stopu cynku. Stealth GS, balansując pomiędzy urządzeniem do pracy i gier, posiada dodatkowe funkcje do zastosowań biznesowych. Gładzik został powiększony o 50%, a klawisze są o 8% większe, co ma zapewniać większą płynność pracy. Nowy Stealth GS wyposażony jest również w fizyczną blokadę kamery, która zapewnia dodatkową warstwę prywatności. Stealth GS to laptop dość lekki, o grubości do 20 mm i wyposażony w aż 6 głośników. Pojawi się także w nowym kolorze "core black".

MSI Stealth GS77 MSI Stealth GS66 Procesor Do Intel Core i9-12900H Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3080 TI Laptop GPU 16 GB GDRR6 Pamięć Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz Ekran 17.3" IPS 3840x2160, 120 Hz

17.3" IPS 2560x1440, 240 Hz

17.3" IPS 1920x1080, 360 Hz 15.6" IPS 3840x2160, 120 Hz

15.6" IPS 2560x1440, 240 Hz

15.6" IPS 1920x1080, 360 Hz Łączność Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Akumulator 99 Wh Wymiary i waga 397 x 283 x 20 mm, 2,8 kg 358 x 248 x 18 mm, 2,1 kg

Nowe laptopy z serii MSI Raider GE to urządzenia klasycznie gamingowe, bo przyciągające wzrok - między innymi oświetleniem Aurora. Producent chwali się, że nowe modele z rodziny Raider GE są w stanie osiągać wydajność rzędu 220 W (mowa o modelach z układem NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti), a wszystko dzięki autorskiej technologii MSI OverBoost. Dodatkowe 10% wydajności mamy zyskać dzięki technologii Phase Change Liquid Metal Pad (kiedy temperatura komputera osiąga 58° Celsjusza, podkładka Phase-Change Liquid Metal Pad topi się i wypełnia przestrzeń pomiędzy procesorem a blokiem termicznym. To przejście fazowe ma sprawiać, że transfer ciepła jest bardziej wydajny niż w przypadku tradycyjnych past termicznych i bardziej niezawodny niż w przypadku rozwiązań wykorzystujących ciekły metal). Graczy ucieszy także obecność wyświetlaczy 4K z obsługą trybu Discrete Graphic Mode.

MSI Raider GE76 MSI Raider GE66 Procesor Do Intel Core i9-12900H Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3080 TI Laptop GPU 16 GB GDRR6 Pamięć Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz Ekran 17.3" IPS 3840x2160, 120 Hz

17.3" IPS 2560x1440, 240 Hz

17.3" IPS 1920x1080, 360 Hz 15.6" IPS 3840x2160, 120 Hz

15.6" IPS 2560x1440, 240 Hz

15.6" IPS 1920x1080, 360 Hz Łączność Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Akumulator 99 Wh Wymiary i waga 397 x 284 x 26 mm, 2,9 kg 358 x 267 x 23 mm, 2,4 kg

Kolejne laptopy zaprezentowane podczas CES 2022 są urządzenia z rodziny Vector GP, do niedawna znanej jeszcze jako seria Leopard. Laptopy Vector GP76/66 zgodnie z wizją producenta, mają cechować się mocą potrzebną do grania w wymagające gry, wymaganą przez inżynierów czy podczas wykonywania zaawansowanych obliczeń naukowych. Dzięki rozwiązaniu Cooler Boost 5, wydajność laptopów Vector GP ma sięgać 210 W (w MSI OverBoost).

MSI Vector GP76 MSI Vector GP66 Procesor Do Intel Core i9-12900H Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 8 GB GDRR6 Pamięć Do 64 GB RAM DDR4 3200 MHz Ekran 17.3" IPS, 2560x1440, 240 Hz 15.6" IPS, 2560x1440, 165 Hz

15.6" IPS, 1920x1080, 240 Hz Łączność Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Akumulator 65 Wh Wymiary i waga 397 x 284 x 26 mm, 2,9 kg 358 x 267 x 23 mm, 2,4 kg

Zaprezentowano także owoc współpracy między MSI, a Ubisoftem, a więc serię laptopów Crosshair GL. Otrzymamy tu trzy warianty: model Crosshair 15, Crosshair 17, a także model w limitowanej edycji Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition. Seria ta charakteryzuje się futurystycznym designem oraz typowo gamingową matrycą. Przykładowo model Crosshair 17 może być wyposażony w wyświetlacz FullHD 360 Hz oraz procesor graficzny NVIDIA RTX 3070 Ti. Jego moc obliczeniowa wynosi z kolei do 140 W TGP, co (jak podkreśla producent) stanowi niemal 50% wzrost dodatkowej mocy w porównaniu do przeciętnych laptopów o tej samej specyfikacji. Co najważniejsze, są to także laptopy z odznaczeniem "Meta Ready".

MSI Crosshair 17 MSI Crosshair 15 Procesor Do Intel Core i9-12900H Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 8 GB GDRR6 Pamięć Do 64 GB RAM DDR4 3200 MHz Ekran 17.3" IPS, 1920x1080, 360 Hz 15.6" IPS, 2560x1440, 165 Hz Łączność Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6

Bluetooth 5.2 Akumulator 90 Wh (B12UGZ)

53 Wh (B12UEZ) Wymiary i waga 398 x 273 x 27 mm, 2,6 kg 359 x 259 x 27 mm, 2,2 kg

Kolejnymi nowościami są laptopy z serii Pulse GL, inspirowane projektem artysty Maartena Verhoevena (tytanowy pancerz Dragon Warriors itp.). Producent podkreśla, że nowe modele cechują się zwiększonym o 15% przepływem powietrza dzięki opcji Cooler Boost 5. Kolejnymi modelami o niecodziennej stylistyce są znane z pewnością czytelnikom PurePC laptopy z linii Sword oraz Katana. Także i tutaj spodziewajmy się dobrej cyrkulacji powietrza dzięki rozwiązaniu Cooler Boost 5, a także wygodnej, dedykowanej grom klawiatury o skoku klawiszy 1,7 mm.

MSI Pulse GL76 MSI Pulse GL66 Procesor Do Intel Core i9-12900H Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8 GB GDRR6 Pamięć Do 64 GB RAM DDR4 3200 MHz Ekran 17,3" IPS, 1920x1080, 360 Hz 15,6" IPS, 2560x1440, 165 Hz Łączność Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6

Bluetooth 5.2 Akumulator 90 Wh (12UGK)

53 Wh (12UEK) Wymiary i waga 398 x 273 x 24 mm, 2,6 kg 359 x 259 x 34 mm, 2,2 kg

MSI Sword 15 MSI Katana GF76 MSI Katana GF66 Procesor Do Intel Core i9-12900H Do Intel Core i9-12700H Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 8 GB GDRR6 Pamięć Do 64 GB RAM DDR4 3200 MHz Ekran 15,6" IPS, 1920x1080, 240 Hz 17,3 IPS 1920x1080, 144 Hz 15,6" IPS 1920x1080, 144 Hz

15,6" IPS 1920x1080, 240 Hz Łączność Przewodowa

Bezprzewodowa WiFi 6

Bluetooth 5.2 Akumulator 55 Wh 53 Wh Wymiary i waga 359 x 259 x 25 mm, 2,2 kg 398 z 273 z 25 mm, 2,6 kg 359 x 259 x 25 mm, 2,2 kg

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o laptopach celowanych przede wszystkim w twórców, a więc o nowych przedstawicielach serii Creator. I tak, model Creator Z17 ma aluminiową, frezowaną na CNC obudowę i wyświetlacz o proporcjach 16:10. Wyposażony jest także w pełnowymiarowy czytnik kart UHS i obsługuje MSI Pen – jest to pierwszy 17-calowy laptop, który obsługuje dotyk piórem. MSI odświeżyło również swój flagowy model Creator Z16, zmieniając go w Creator Z16P. Został on skonstruowany w oparciu o nowe rozwiązanie MSI Vapor Chamber Cooler, gdzie obszar chłodzenia został powiększony o 76%, z 65% większym przepływem powietrza, co miało podnieść wydajność do 70% w porównaniu do poprzedniej generacji. Creator Z17 i Creator Z16P wykorzystują ponadto technologię MSI True Pixel, która spełnia standard 100% palety barw DCI-P3 i dokładności kolorów poniżej 2 delta-E. W celu zwiększenia wydajności, nowa seria Creator została wyposażona w procesory Intel Alder Lake oraz w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 30xx. Są to przy okazji również laptopy "Meta-Ready".

MSI Creator Z16 A12UET MSI Creator Z17 MSI Creator Z16P Procesor Do Intel Core i7-127000H Do Intel Core i9-129000H Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6 GB GDRR6 Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16 GB GDRR6 Pamięć Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz Ekran 16" IPS 2560x1600, 120 Hz 17" IPS 2560x1600, 165 Hz 16" IPS 2560x1600, 165 Hz Łączność Bezprzewodowa WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Akumulator 90 Wh Wymiary i waga 359 x 256 x 19 mm, 2,2 kg 382 x 260 x 19 mm, 2,5 kg 359 x 256 x 19 mm, 2,4 kg

Źródło: MSI, PurePC