MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio - oto firmowo podkręcona karta graficzna Blackwell w niereferencyjnej wersji

Od dawna jasne jest, że prezentacja kart graficznych GeForce nowej generacji odbędzie się 6 stycznia. Dziś natomiast dowiedzieliśmy się, że RTX 5080, czyli pierwszy jej przedstawiciel, powinien trafić na rynek 21 stycznia. Wygląda jednak na to, że wiele jednostek jest już wyprodukowanych i gotowych do sprzedaży. Potwierdzają to najnowsze zdjęcia karty MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio, które pojawiły się właśnie na forum Chiphell.

Opakowanie karty MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio nie zdradza nam niestety wszystkich informacji, ale co ważne, mamy potwierdzenie, że układ wyposażono w 16 GB pamięci VRAM typu GDDR7 na magistrali 256-bit.

Niestety, nie pokazano samej jednostki, ale już jej opakowanie zdradza nam całkiem sporo informacji. Najciekawiej prezentuje się tył pudełka, gdzie znajdziemy potwierdzenie, że GeForce RTX 5080 to karta graficzna z 16 GB pamięci VRAM typu GDDR7 na magistrali 256-bit. Widzimy również wzmiankę o trzech portach DisplayPort oraz jednym HDMI, choć szkoda, że nie zaznaczono konkretnej wersji tych gniazd. Uwagę zwraca także sekcja ze wszystkimi funkcjami i technologiami zapewnianymi przez tę kartę. Co może wydać się interesujące, opis ten właściwie nie różni się od tego, który znajduje się na pudełkach kart GeForce z serii RTX 40.

MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio to firmowo podkręcona karta graficzna, o czym mówi nam oznaczenie OC Edition widoczne na pierwszym zdjęciu. Mamy tutaj solidny, efektowny system chłodzenia z trzema wentylatorami. Całość powinna zajmować 2,5 slotu w obudowie. Według dotychczasowych przecieków karta graficzna ma 10752 jednostek CUDA i powinna zapewnić wydajność na poziomie GeForce'a RTX 4090 (bądź nieco wyższą). Tak czy owak, wszystkiego dowiemy się już 6 stycznia.

Źródło: Chiphell, VideoCardz