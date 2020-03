Test Patriot Viper V380 - headset 7.1 preferujący ostre brzmienie

Usłysz i zlokalizuj pozycję każdego wroga z podrasowanym silnikiem surround 7.1 - takimi słowami zachęca nas do zakupu headsetu Viper V380 firma Patriot, na jednym z materiałów reklamowych. Na zachęcaniu dźwiękiem przestrzennym się nie kończy. Konstrukcja ma nas również zaskoczyć efektywną komunikacją dzięki funkcji aktywnego blokowania szumów z otoczenia jak i komfortem noszenia. Jak przystało na szanującą się markę, zestaw otrzymał też wsparcie oprogramowania, dzięki któremu będziemy w stanie dostosować charakterystykę dźwięku według naszych upodobań. Teoria zwykle jednak brzmi pięknie, dlatego też nie wolno na niej poprzestawać. Zamieniając słowa w czyn, zabieram się do praktyki, czyli testów flagowego urządzenia marki Viper: słuchawek dla graczy Viper V380.

Usłysz i zlokalizuj pozycję każdego wroga z podrasowanym silnikiem surround 7.1 - takimi słowami zachęca nas do zakupu headsetu Viper V380 firma Patriot, na jednym z materiałów reklamowych. Czy gamingowe słuchawki faktycznie warte są grzechu?

Patriot Viper V380 - Opakowanie i zawartość

Nie wiem jak Wy, ale ja patrząc na opakowanie testowanego dziś headsetu mam wrażenie obcowania z pudłem z lat 90. Może to jakieś owiane mgłą niepamięci wspomnienia z dzieciństwa, ale jednak. Mniejsza jednak o to. Producent podobnie jak w przypadku samego urządzenia, tak i w przypadku opakowania nie postawił w żadnym razie na minimalizm. Wśród czerni i czerwieni pełno tu logotypów i napisów, co w sumie ułatwia sprawę wyboru np. w sklepie. Od razu bowiem wiemy, z czym mamy do czynienia. A więc co dokładnie zdradza opakowanie V380? To, że słuchawki działają w systemie 7.1 Virtual Surround, to że mają odczepiany mikrofon z ANC, są podświetlane paletą barw RGB oraz mają ergonomiczny design. Tak naprawdę tylko ostatnią z tych rzeczy można "zbadać", co oczywiście uczynię. Niemniej resztę w jakimś tam stopniu również "prześwietlę".

Słuchawki "upakowano" w mocne, grube pudło otwierane poprzez zdjęcie górnej części. Wówczas naszym oczom ukazuje się ułożony na szarej piance headset. Pod pianką, w poszukiwaniu "skarbów" dokopiemy się jeszcze do skróconej instrukcji obsługi (Quick Start Guide), będącej w zasadzie pojedynczą ulotką w języku angielskim. Tyle dobrze, że faktycznie wyczerpuje ona temat obsługi urządzenia. No i jest jeszcze odczepiany mikrofon. I to by było na tyle. Skromnie, jak na flagowy headset (takim mianem nazywa urządzenie sam producent). Dobrze chociaż, że jego cena nie jest tak flagowa, jak w przypadku wielu innych producentów. W pewnym sensie rozumiem też, że wewnątrz nie znajdziemy np. materiałowego etui, bo nie są to jednak słuchawki, które zechcemy zabrać na miasto.

Dane techniczne headsetu Patriot Viper V380:

Słuchawki

· 53 mm neodymowe przetworniki Hi-Fi

· Pasmo przenoszenia: 20Hz–20kHz

· Impedancja: 64Ω at 1kHz

· Czułość: 106dB + 3dB at 1kHz

· 53 mm neodymowe przetworniki Hi-Fi · Pasmo przenoszenia: 20Hz–20kHz · Impedancja: 64Ω at 1kHz · Czułość: 106dB + 3dB at 1kHz Mikrofon

· Odczepiany z funkcją aktywnej redukcji szumów (ENC)

· Pasmo przenoszenia: 100Hz-10kHz

· Stosunek sygnału do szumu (SNR): 60 dB

· Czułość : -42dB ±3dB

· Typ: Wielokierunkowy

· Odczepiany z funkcją aktywnej redukcji szumów (ENC) · Pasmo przenoszenia: 100Hz-10kHz · Stosunek sygnału do szumu (SNR): 60 dB · Czułość : -42dB ±3dB · Typ: Wielokierunkowy Dodatkowe

· Podświetlenie RGB

· Dźwięk przestrzenny Virtual 7.1

· Interfejs USB

· Przewód w oplocie o długości 2,1 m

· Oprogramowanie Viper

· Waga 325 g (realna, bez przewodu)

Patriot Viper V380 - Wygląd i jakość wykonania

W przypadku Viper V380 jedno jest pewne - mają one charakter. I nie chodzi jeszcze o brzmienie, ale o design. Jak to często bywa, tak i w tym przypadku na żywo prezentują się one lepiej niż na zdjęciach, a stalowe widelce są o kilka tonów ciemniejsze, niż na oficjalnych renderach, więc jest dobrze. Całość, prócz wspomnianego stelażu, utrzymana jest w matowej czerni, nie licząc przy tym połyskującej maskownicy loga Viper na obu klapach. Materiały sprawiają bardzo dobre wrażenie. Nazwałbym je wręcz klasą premium. Mocne obszycia, bardzo przyjemna w dotyku, nieceratowa (nieśliska i niebłyszcząca) skóra na poduchach i pod pałąkiem, i generalnie całość, która chyba nigdy się nie brudzi. Na stronie zewnętrznej pałąka dojrzymy bardziej połyskujący niż reszta napis VIPER, ale to co najbardziej przyciąga wzrok, to bezsprzecznie oryginalne podświetlenie na klapach, po środku którego producent zastosował jeszcze coś w stylu metalowej siateczki maskującej. "Centrum dowodzenia" znajduje się wyłącznie na lewej muszli, gdzie umieszczono potencjometr, wyłącznik mikrofonu oraz przycisk zawiadujący podświetleniem. Headset otrzymał również długi, nieodczepialny, gruby i równie solidnie wykonany co reszta przewód w oplocie, który niestety trochę ciąży, ale o wygodzie za chwilę. Aha, lewa klapa skrywa też wejście mini-jack na giętki mikrofon, które to otrzymało gumową zaślepkę, przymocowaną do słuchawek na stałe. Pochwalam.

Przybliżone wymiary (+/- 2 mm) poduszek w najszerszych miejscach (bez naciągania):

Wymiar na zewnątrz: 116 mm x 84 mm

Wymiar wewnątrz (otwór na małżowinę): 70 x 47 mm

Głębokość: 24 mm

Patriot Viper V380 - Wygoda użytkowania

Po wyciągnięciu słuchawek z pudełka, do głowy przyszło mi tylko jedno: Oho, nie będzie to najwygodniejszy headset, który gościł na mojej głowie. Na całe szczęście po pierwszej przymiarce pozytywnie się rozczarowałem. Stalowe uchwyty poduch nie zwiastują komfortu, niemniej w praktyce nie jest źle. Jednak... moim zdaniem mimo wszystko wciąż nie jest to profil szalenie ergonomiczny. Nie jest co prawda niewygodnie, niekomfortowo i nic też nas nie uciska, czuć jednak, że wyprofilowanie trochę kuleje. Jestem przy tym jednak pewien, że Viper V380 dużo lepiej leżał będzie na tych największych głowach. Tak: jeśli macie sporą czachę i wszystko dotąd było dla Was za małe - V380 nie będzie. Headset jest przy tym tak rozciągliwy, że można go rozszerzyć do jednej, poziomej linii. Generalnie całość jest też bardzo giętka (prócz stalowych elementów naturalnie) i szkoda w tym wszystkim, że nie zdecydowano się na konstrukcję składaną, albo przynajmniej taką, która umożliwiłaby przekręcanie poduch do siebie pod kątem 90 stopni względem pozycji wyjściowej, by słuchawki wygodniej leżały nam na barkach. Co zaś się tyczy wygłuszania, to sprawa ma się dość nierówno. Otóż o ile pasywne tłumienie dźwięków z zewnątrz stoi na bardzo wysokim poziomie, to wyciekanie dźwięku na zewnątrz jest już bardzo duże. To, że pół autobusu będzie bujać się w rytm Waszej muzyki (albo pukać się palcem w czoło) macie jak w banku. Ale Wy się nie bujajcie, bo grozi to też rozbujaniem się ciężkawego przewodu, który będzie nieprzyjemnie ciągnął headset ku dołowi.

Wygoda: 4/5

Wygoda w okularach: 5/5

Przewiewność: 4/5

Utrzymanie w czystości: 5/5

Izolacja dźwięków z zewnątrz: 4,5/5

Patriot Viper V380 - Jakość dźwięku

Charakter dźwięku w Viper V380 to zdecydowanie mocna przewaga basu. I choć muszę przyznać, że jest to bas jaki lubię (nie jest tępy niczym walenie drewnianą pałką w garnek, ale i nie ciągnie się przesadnie), a nawet bardzo dobrze radzi sobie z subbasem, to momentami jest w nim coś, co nie do końca mi pasuje. Mowa o wybiórczych przesterach, zwłaszcza gdy słuchawki są mocniej pogłośnione. Tendencje do wspomnianego "basowania" widać zresztą na poniższych wykresach, wygenerowanych przez urządzenie pomiarowe miniDSP EARS. O ile pod basem nie giną na szczęście głosy wokalistów to odnoszę wrażenie, że niskie tony tłumią jednak część instrumentów, mimo całkiem sprawnej separacji poszczególnych dźwięków. O dźwięku mogę dodać jeszcze tyle, że odnajdziemy tu przyzwoitą szerokość sceny oraz przyjemne tony wysokie bez cienia sybilantów. Niestety (a dla niektórych pewnie "stety") tak mocny bas sprawia, że headset nie daje przyjemności z słuchania w każdym rodzaju muzyki. Lepiej brzmi tu ostre, rockowe i metalowe brzmienie (zwłaszcza gitara basowa), niż przytłumiony basem pop. W hip hopie niskie tony również brzmią czasami napastliwie nie wspominając już o (wspomnianych :)) przesterach. Czy są to więc słuchawki do muzyki? Nie dla każdego, co już wyjaśniłem. Inaczej ma się rzecz, gdy zaczniemy rozmawiać o gamingu.

Subiektywna ocena brzmienia Patriot Viper V380 w różnych gatunkach muzycznych:

Hip Hop / R'n'B - 3/5

Elektroniczna - 3/5

Rock - 5/5

Metal - 5/5

Pop / Dance - 4/5

Klasyczna - 3/5

Do testów praktycznych użyłem gry Battlefield 1 w trybie multi (wybaczcie, jakoś tryb sieciowy BF V mniej mnie pociąga). Gameplay poskutkował pewnym odkryciem. Mianowicie takim, że bez poczynienia pewnych ustawień w oprogramowaniu, headset jest baaardzo przeciętny w kierunkowaniu dźwięków. Na szczęście szperanie w sofcie nie jest skomplikowane i trik polega na włączeniu dwóch opcji: Xear Voice Clarity oraz Xear 3D. To pierwsze fajnie uwydatnia wszelkie głosy i okrzyki w grze (a także uwypukla głosy w rozmowie z drużyną), zaś drugie słyszalnie poszerza scenę i robi to po prostu dobrze. Podczas ostrzału niczym kierowany siódmym zmysłem byłem w stanie od razu namierzyć dosłownie kupkę pikseli na ekranie, która to do mnie strzelała. Wirtualizacja ta jest do niczego jeśli chodzi o słuchanie utworów muzycznych (brak naturalności), jednak w grach odwala kawał niezłej roboty. Tupnięcia i biegnięcia przeciwników są również wcześniej zauważalne, niemniej w tym wypadku miałem na uszach wiele konstrukcji, które potrafiły lepiej podkreślać tego typu dźwięki.

Patriot Viper V380 - Test mikrofonu

Poniżej dwie próbki tego, jak nagrywa mikrofon headsetu Patriot Viper V380 z włączonym i wyłączonym modułem ENC. Choć redukcja szumu radzi sobie bardzo sprawnie, zmiany (zniekształcenia) w głosie redakcyjnej koleżanki mimo wszystko są zauważalne. Wybaczcie brak własnej próbki, nie chcę Was jednak obrażać brakiem jakiejkolwiek dykcji czy seplenieniem ;)

Patriot Viper V380 - Oprogramowanie

Słuchawkom dedykowane jest oprogramowanie o nazwie tożsamej z nazwą headsetu, czyli ważący 35 MB Patriot Viper V30 (wersja testowana 2.4). Po pierwsze aplikacja jest dość prosta w obsłudze, mimo iż wyłącznie w języku angielskim. Mamy tu w zasadzie lewą belkę z ustawieniami, prawą belkę ze skrótami do włączania tych ustawień i środkową belkę do zarządzania głośnością słuchawek i mikrofonu. W program wbudowano m.in. eqalizer (ale nie warto go ruszać - słuchawki brzmią najlepiej w domyślnym korektorze), ENC mikrofonu (które powyżej przetestowaliśmy, a raczej przetestowała redakcyjna koleżanka) oraz modulator głosu (lepiej odpuścić). Dużo lepiej niż zabawa funkcjami dźwięku ma się zabawa z podświetleniem. Nie dość że samo w sobie jest ono soczyste i wyraźne, to ma jeszcze sporo ustawień jak tryby (stały, oddychanie, tęcza, neonowe kolory, w rytm muzyki), prędkość czy jasność. Z poziomu lewej klapy, iluminacje można też dość szybko wyłączyć.

Patriot Viper V380 - Podsumowanie

Patriot Viper V380 to model z pewnością wyjątkowy wizualnie (choć mój gust może być wypaczony, a Czytelnicy zgodnie zakrzykną, że jest to szkaradztwo). To, że mi się podoba mogę jednak uargumentować, mimo iż gustu nie trzeba rozbierać na części pierwsze. Otóż V380 ma w sobie ledowy element gamingu, który mimo iż ładny, to na szczęście nie świeci na tyle agresywnie z kilku miejsc, aby uczynić naszą głowę niemal choinką pełną bożonarodzeniowych lampek. Jest więc i gamingowo i z gustem, co nieczęsto się zdarza, bo producenci nierzadko potrafią przegiąć i wszystko zaczyna wyglądać jak bazarowe made in China. Tutaj tak nie jest.

Jeśli gracie w gry, macie przy tym sporą czachę i najczęściej słuchacie mocnych, rockowo-metalowych utworów, będziecie zestawem V380 bardzo zadowoleni. Trzeba bowiem pamiętać, że nie jest to headset uniwersalny, a celowany właśnie w konkretnego odbiorcę.

Kolejnym nieocenionym plusem jest budowa oraz materiały, z jakich został wykonany headset. Choć po jego założeniu nie poczujemy paraliżującego komfortu, a po prostu tylko brak dyskomfortu, to konstrukcji trzeba oddać, że i w dotyku i wizualnie (spasowanie) sprawia bardzo dobre wrażenie. Szkoda więc tylko, że nie zdecydowano się (pomimo całej nienagannej giętkości) na składaną budowę. Nie to że grymaszę i wydziwiam, ale jest to moim zdaniem rozwiązanie zawsze wygodne, a w tej cenie mile bym takowe widział. A więc: jeśli gracie w gry, macie sporą czachę i najczęściej słuchacie mocnych, rockowo-metalowych utworów, będziecie zestawem mega zadowoleni. W przeciwnym razie trzeba skierować swoje oczy gdzie indziej, na przykład na słuchawki o bardziej uniwersalnym charakterze.

Patriot Viper V380

Cena: 309 zł

Bardzo wysoka jakość elementów

Solidna jakość i dbałość o wykonanie

Design jest po prostu "cool"

Bardzo rozciągliwe

Bardzo dobre kierunkowanie dźwięków w grach

Przydatne ustawienia Xear Voice Clarity i Xear 3D Niekoniecznie nadają się do codziennego słuchania każdej muzyki

Masywny przewód trochę ciąży

W tej cenie brakuje składanej konstrukcji

Sprzęt do testów dostarczyły firmy: