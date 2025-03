Mikrotransakcje popłacają. O tym, jak wierzchowiec z World of Warcraft sprzedał się lepiej niż StarCraft II: Wings of Liberty

Niezależnie od tego, jak wielu graczy się tym denerwuje, temat szeroko pojętych mikropłatności w grach powraca niczym bumerang (a być może tak naprawdę nigdy do końca nie znika). Od kosmetycznych przedmiotów za pieniądze, poprzez mniej bądź bardziej upraszczające rozgrywkę manewry (np. pozwalające częściowo lub w całości uniknąć grindu), aż po najbrutalniejsze zabiegi, czyli pay-to-win. Ostatnio trafiłem na przykrą ilustrację, czemu to nadal postępuje.

Mikropłatności to wielce niepopularna, acz jednocześnie niezwykle skuteczna metoda zarabiania pieniędzy. Dobrym przykładem jest Starcraft II, który przegrywa z... kucykiem z World of Warcraft.

Z nowszych przypadków, Mortal Kombat 1 zebrał z grubsza dobre opinie, a na pewno sporo pozytywnych recenzji, do tego wprowadzane są całkiem interesujące postacie gościnne. Pojawia się jednak nieco głosów krytyki, ostatnio zaś z powodu płatnych fatality. To nie koniec, bowiem już wiadomo, że Warner Bros. Games pójdzie za ciosem i będzie jeszcze agresywniej celować z szeroko pojętymi płatnościami dodatkowymi. Przeglądając te informacje, przypadkiem trafiłem na całkiem ciekawy materiał sprzed dobrych kilku tygodni, ale idealnie podsumowujący temat.

Otóż, Jason T. Hall - niegdyś pracownik Blizzarda, obecnie niezależny deweloper - zamieścił na swoim kanale krótki filmik odnoszący się do tematu mikropłatności. Zdradził, że mający kosztować 15 dolarów kucyk w World of Warcraft zarobił więcej pieniędzy niż Starcraft II: Wings of Liberty, nad którym ówcześnie pracował. Od tego czasu minęło zatem dobre kilkanaście lat i jak widać, niewiele się zmieniło. Dopóki rzesze graczy będzie kupować lukratywne wierzchowce, zbroje dla konia i inne świecidełka, dopóty nastawione na zysk korporacje będą działać w taki, a nie inny sposób. Nie ma co się więc dziwić WB Games, które przygotowuje więcej płatności w grach, czy Blizzardowi, każącemu płacić 400 złotych zamiast ok. 200 za dostęp na trzy dni wcześniej do najnowszego dodatku. Jakby to powiedział Todd Howard: "It just works".

Źródło: Pirate Software (Youtube)