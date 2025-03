Intel chce zająć miejsce AMD w konsolach Xbox następnej generacji. Przed Microsoftem pojawia się spory dylemat

Niedawno na łamach PurePC pojawiły się doniesienia dotyczące przyszłych konsol Xbox, sugerujące możliwość pojawienia się dwóch różnych form tych urządzeń. Wówczas informowaliśmy, że Microsoft jeszcze nie podjął decyzji co do wyboru konkretnych układów krzemowych, które "zasiliłyby" nową generację konsol. Jednakże teraz z sieci płyną kolejne informacje, które rzucają trochę więcej światła na zakulisowe przepychanki między gigantami.

Microsoft obecnie nie podpisał jeszcze żadnej umowy dotyczącej chipów dla nowej generacji konsol Xbox. W tym samym czasie konkurencja ze strony Sony już jakiś czas temu zabezpieczyła dwie umowy z AMD. Amerykański producent dostarczy układy APU zarówno dla przenośnej konsoli do gier (prawdopodobnie PS Vita 2), jak i dla pełnowymiarowej konsoli PlayStation 6. Prawdopodobnie firma z Redmond celowo wstrzymuje się od podjęcia decyzji. Jednym z możliwych scenariuszy jest wymuszenie korzystniejszych ofert od AMD, grożąc jednocześnie przesiadką na produkty Intela lub NVIDIA. Drugą możliwością jest faktyczne oczekiwanie na propozycje ze strony "niebieskich", którzy prawdopodobnie już przygotowują testowe i pokazowe układy APU. Patrząc ze strony Microsoftu, Intel może okazać się dogodniejszym rozwiązaniem, gdyż jest nie tylko projektantem i dostawcą, ale również bezpośrednim producentem chipów.

Wygląda na to, że dla Intela oraz dla CEO, Pata Gelsingera, wygranie tego przetargu ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim Intelowi zależy teraz na zdobyciu dużego klienta, takiego jak Microsoft, który mógłby napędzić produkcję w fabrykach Intel Foundry Services oraz zapewnić skuteczny marketing. To z kolei mogłoby przyczynić się do większego zainteresowania ze strony światowych firm technologicznych i zwiększyć konkurencję z TSMC. Drugim kluczowym elementem jest możliwość odwrócenia sytuacji ekonomicznej Intela. Warto zauważyć, że "niebiescy" nadal generują straty związane z działalnością Intel Foundry Services, a także z badaniami i rozwojem układów graficznych oraz ich produkcją w TSMC. Intel ma jednak pewną kartę w rękawie. John Sell, długoletni pracownik Microsoft oraz główny architekt Xbox One, Xbox One X i obecnej flagowej konsoli Xbox Series X, w 2019 roku przeniósł się do pracy właśnie w Intelu. Oznacza to, że specjalista doskonale zna potrzeby i oczekiwania potencjalnego klienta.

