Microsoft wyznaczył datę zamknięcia sklepu z grami na konsoli Xbox 360. Użytkownicy nie skorzystają także z aplikacji Filmy i TV

Xbox 360 to bez wątpienia najpopularniejsza konsola Microsoftu, o czym świadczą wyniki sprzedaży. Od momentu rynkowego debiutu trafiła w ręce ponad 85 mln użytkowników. Graczom kojarzy się przede wszystkim z cenionymi tytułami, spośród których wymienić można Halo 3, Forzę Motorsport 4 czy serię Gears of War. Po 18 latach od premiery urządzenia producent poinformował o planowanym wyłączeniu sklepu Xbox 360 Store, Xbox 360 Marketplace oraz aplikacji Filmy i TV.

Po 29 lipca 2024 r. użytkownicy nie kupią nowych gier w sklepie Xbox 360 Store. Podobne ograniczenia dotkną także aplikacji Filmy i TV.

Microsoft powoli przygotowuje się do ograniczenia funkcjonalności konsoli Xbox 360. Po 29 lipca 2024 r. gracze nie kupią nowych tytułów i cyfrowych dodatków w sklepie Xbox 360 Store oraz na Xbox 360 Marketplace (marketplace.xbox.com). Wyłączona zostanie także opcja aktywowania gier przy pomocy kupionych kodów. Producent uspokaja, że planowane zmiany nie wiążą się z utratą możliwości korzystania z posiadanych treści. Użytkownicy w dalszym ciągu pobiorą i zainstalują ulubione produkcje oraz rozpoczną rozgrywkę w trybie wieloosobowym. Podkreślono, że opcja kupna gier oferujących wsteczną kompatybilność wciąż będzie dostępna za pośrednictwem konsol Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X oraz sklepu internetowego.

To niejedyne zmiany, na które muszą przygotować się posiadacze konsoli Xbox 360. Ograniczenia dotyczą także aplikacji Filmy i TV. Po 29 lipca 2024 r. nie będzie możliwe kupowanie, wypożyczanie oraz odtwarzanie materiałów wideo. Aby skorzystać z zawartości biblioteki, użytkownicy zostaną zmuszeni do skorzystania z nowszego urządzenia, wliczając w to konsole Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszym.

Źródło: Xbox