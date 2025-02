Microsoft Flight Simulator 2024 z ogromnymi problemami na start. To obecnie najbardziej nieudana premiera tego roku

W ostatnich kilku latach nie brakowało sytuacji, gdy jakaś gra debiutowała na rynku w niedopuszczalnym stanie. W sposób szczególny dotyczy to tytułów bazujących mocno na infrastrukturze sieciowej. Do udanych nie należy też z pewnością premiera Microsoft Flight Simulator 2024. Produkcję trapi szereg problemów, co nie umknęło uwadze użytkowników Steama. Mamy tutaj aktualnie do czynienia z najbardziej nieudaną premierą tego roku.

Stan, w jakim zadebiutował Microsoft Flight Simulator 2024, rozczarował wielu graczy. W niektórych przypadkach problemy pojawiły się już w trakcie instalacji, a był to dopiero tak naprawdę początek.

Problemy z Microsoft Flight Simulator 2024 w przypadku części użytkowników pojawiły się już przy próbie instalacji. Spora część plików gry jest pobierana przez usługę Microsoftu, nawet jeśli zakupu dokonano na Steamie. Błędy serwerowe spowodowały, że niektórzy gracze mieli trudności z przebrnięciem przez cały proces. Steam w trakcie pobierania tych plików uznaje, że gra jest uruchomiona, zatem problemy z serwerami uniemożliwiają w wielu przypadkach skorzystanie ze zwrotu, na skutek przekroczenia dopuszczalnego dwugodzinnego czasu gry. Okazało się jednak, że nie są to jedyne trudności z MFS 2024. Gracze narzekają też na niekończące się kolejki przy próbie zalogowania, zawieszanie się postępu ładowania gry na 97% czy zbugowane elementy interfejsu. Nie brakuje też przypadków, gdy gra ulega awarii podczas rozgrywki z bliżej niesprecyzowanych powodów.

Choć deweloperzy z Asobo Studio pracują już nad poprawkami i udało się ponoć rozwiązać część problemów serwerowych, to nie zmienia faktu, że mamy tutaj do czynienia z najgorszą premierą tego roku. Podstawowa edycja gry kosztuje na Steamie 309 zł i jest to bardzo wygórowana kwota, jak na obecny stan produktu. Wyraz temu dali też gracze, masowo wystawiając negatywne recenzje na platformie Valve. W chwili obecnej jedynie 15% opinii z ponad 2600 jest pozytywnych. To daje grze status "Przytłaczająco negatywne". Większość problemów zostanie zapewne rozwiązane w kolejnych poprawkach, jednak niesmak pozostanie. Warto odnotować, że premiera poprzedniej wersji gry z 2020 roku także nie odbyła się gładko.

Źródło: Steam, Tom's Hardware