Microsoft dokonuje kolejnych cięć w firmie. Najpierw podwyżka usługi Xbox Game Pass, a teraz zabranie jej swoim pracownikom

Czasy, kiedy mogliśmy nabyć subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate w bardzo niskiej cenie, zdały się minąć bezpowrotnie. Pomimo faktu, że szef działu Xbox, czyli Phil Spencer, zapewniał tuż przed podwyżką, że w najbliższym czasie gracze mogą "spać spokojnie" w tej kwestii, to ostatecznie jego słowa minęły się z prawdą. Teraz do wielu redakcji doszły informacje, że zdecydowana większość pracowników Microsoftu straci darmowy dostęp do usługi wraz z początkiem 2024 roku.

Pracownicy firmy Microsoft od dłuższego czas otrzymywali darmowy dostęp do usługi gier w chmurze Xbox Game Pass Ultimate. Czasy się jednak zmieniły i nawet duże firmy szukają oszczędności, tak więc od 2024 roku większość z nich utraci bezpłatną subskrypcję.

Do tej pory każdy z 238 tys. pracowników Microsoftu miał możliwość bezpłatnego korzystania ze wspomnianej usługi, w ramach współpracy z firmą. Z dnia na dzień ogłoszono jednak, że wszyscy, którzy nie są związani z działem Xbox lub Microsoft Gaming, utracą dostęp do usługi już na początku 2024 roku. Będzie to więc większa część spośród aktualnych pracowników. Kiedy ten czas już nastąpi, wszystkie osoby, które straciły usługę gier w chmurze, będą mogli ją zakupić w wewnętrznym sklepie ze specjalną zniżką. Oczywiście pracownicy nie byli zadowoleni z tej decyzji, o czym zresztą dali znać na platformie komunikacyjnej w firmie. Sprawa doszła do Phila Spencera, który twierdzi, że o niczym nie wiedział i bliżej przyjrzy się zaistniałej sytuacji.

Rzecz jasna z punktu widzenia firmy taki ruch jest bardzo korzystny, ponieważ zapewne nie wszyscy korzystali ze wspomnianej usługi, a część z nich z pewnością udostępniała dostęp także osobom trzecim. Jako że każde przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji zysków, to takie działania ze strony Microsoftu były tylko kwestią czasu. Wspomnieć można, że usługa Xbox Game Pass Ultimate, która początkowo często oferowana była w kwocie 4 zł, z czasem podrożała z bazowej kwoty 54,99 zł na aktualne 62,99 zł. Natomiast sytuacja w firmie prawdopodobnie nie doczeka się zbyt wielu zmian, a z czasem i tak każdy o niej zapomni.

Źródło: The Verge