Micron ogłasza reorganizację swoich jednostek biznesowych. Nowa struktura firmy ma usprawnić współpracę z klientami

Micron Technology to amerykański producent, znany przede wszystkim z produkcji pamięci operacyjnej, będący jednym z liderów w branży. Firma nieustannie się rozwija, współpracując z wieloma partnerami, a jej moduły pamięci można znaleźć w licznych produktach, takich jak moduły pamięci RAM, karty graficzne czy akceleratory do obliczeń AI. Przedsiębiorstwo ogłosiło, że w ciągu najbliższego kwartału przejdzie wewnętrzną reorganizację, aby usprawnić współpracę z klientami.

Micron Technology ogłosiło, że w ciągu najbliższego kwartału przejdzie wewnętrzną reorganizację, mającą na celu usprawnienie współpracy z klientami oraz dostosowanie struktur do dynamicznego rozwoju AI.

Micron Technology w oficjalnym komunikacie prasowym poinformowało o rozpoczęciu procesu przejścia do nowej struktury organizacyjnej. Zmiany rozpoczną się na początku czwartego kwartału roku fiskalnego firmy, czyli 30 maja 2025 roku i zakończą się końcem tego kwartału. Od tego momentu Micron będzie prezentować wyniki finansowe według nowej struktury jednostek biznesowych. Pierwszą z nich będzie Cloud Memory Business Unit (CMBU), skoncentrowana na rozwiązaniach pamięci dla dużych klientów chmurowych oraz na pamięciach HBM, wykorzystywanych m.in. w serwerach przeznaczonych do obsługi sztucznej inteligencji. Na czele jednostki stanie Raj Narasimhan, Starszy Wiceprezes i Dyrektor Generalny, dotychczas odpowiedzialny za jednostkę Compute and Networking (CNBU). Kolejną jednostką będzie Core Data Center Business Unit (CDBU), odpowiadająca za dostarczanie pamięci operacyjnej dla producentów OEM oraz rozwiązań magazynowania danych dla klientów z tego segmentu. Kierownictwo nad tą strukturą obejmie Jeremy Werner, Starszy Wiceprezes i Dyrektor Generalny, wcześniej prowadzący Storage Business Unit (SBU).

Kolejną nową strukturą będzie Mobile and Client Business Unit (MCBU), skoncentrowana na pamięciach i magazynach danych dla segmentu urządzeń mobilnych oraz konsumenckich. Pokieruje nią Mark Montierth, Wiceprezes Korporacyjny i Dyrektor Generalny, wcześniej odpowiedzialny za Mobile Business Unit (MBU). Czwartą i ostatnią jednostką biznesową będzie Automotive and Embedded Business Unit (AEBU), odpowiedzialna za rozwiązania pamięci i magazynowania danych dla motoryzacji, przemysłu oraz elektroniki użytkowej. Na jej czele stanie Kris Baxter, Wiceprezes Korporacyjny i Dyrektor Generalny, wcześniej kierujący Embedded Business Unit (EBU). Wszystkie cztery jednostki biznesowe będą nadal podlegać Sumitowi Sadanie, wiceprezesowi wykonawczemu i dyrektorowi ds. biznesowych. Całość zmian ma na celu dostosowanie struktury organizacyjnej do dynamicznego rozwoju rynku sztucznej inteligencji, a także ogólne usprawnienie współpracy z klientami amerykańskiego giganta technologicznego.

Źródło: Micron, TechPowerUp