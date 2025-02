Meteorish TJD T101 - handheld z wielkim ekranem oraz świetnymi podzespołami. AMD Ryzen 7 7840U i nawet 64 GB RAM

Gamingowych handheldów ciąg dalszy - choć tym razem mamy do czynienia z naprawdę oryginalnym i ciekawym urządzeniem. Marka TJD jest bardziej znana z tabletów, natomiast model Meteorish TJD T101 będzie debiutem na rynku sprzętów dla graczy. Wyróżnia się na tle konkurencji zarówno swoim sporym ekranem, jak i nietuzinkową konstrukcją. Dodatkowo możemy liczyć na przyzwoite ceny, całkiem wydajne podzespoły i bezpośredni kontakt z producentem.

Meteorish TJD T101 to urządzenie pokroju Steam Decka, które jednak chowa w zanadrzu kilku usprawnień. Oprócz oczywistych aspektów, takich jak lepsze podzespoły, można do nich zaliczyć wielki 10,1-calowy ekran. Dodatkowo otrzymamy oryginalną konstrukcję, jakiej nie znajdziemy u konkurencji.

Większość z obecnie tworzonych handheldów opiera się na standardowej wielkości ekranu, jaką jest 7-cali. Rzecz jasna istnieją już urządzenia o większych ekranach (GPD Win 2), jednak należą one do mniejszości. Jednym z nadchodzących gamingowych handheldów, w którym wyświetlacz ma przekątną 8,4-cala, jest AYANEO KUN - choć na niego trzeba jeszcze poczekać. Tym razem mamy jednak do czynienia ze sprzętem, który otrzymał 10,1-calowy wyświetlacz 1200p. Jego jasność szczytowa wynosi 500 nitów, z kolei pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 to 90%. Do minusów można zaliczyć częstotliwość odświeżania ekranu - tylko 60 Hz - natomiast jest to podyktowane osiągnięciem przyzwoitego czasu na akumulatorze. Skoro już o nim mowa: twórcy postanowili umieścić w Meteorish TJD T101 ogniwo o pojemności 60 Wh, które naładujemy z mocą aż 100 W. Całościowo ma się to przełożyć na około 2-3 godziny rozgrywki w bardziej wymagające tytuły (wartości te musimy brać z lekkim przymrużeniem oka, realnie będzie to zapewne połowa podanego czasu).

Meteorish TJD T101 Ekran 10,1" 1920 x 1200 px, 323 PPI, 1200:1, 60 Hz

500 nitów, 90% DCI-P3, 130% sRGB

Temperatura barwowa - 6600K Procesor AMD Ryzen 5 7640U (6C/12T, 3,5 - 4,9 GHz)

AMD Ryzen 7 7840 U (8C/16T, 3,3 - 5,1 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 760M (RDNA 3, 8 CU)

AMD Radeon 780M (RDNA 3, 12 CU) Pamięć RAM 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X (6400 MT/s) Nośnik danych M.2 2280 PCIe 4.0 512 GB - 4 TB Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Złącza i porty 1 x USB typu A

1 x mini-Jack 3,5 mm

2 x USB4 typu C (DP 1.4 4K@60Hz

1 x Slota na karty pamięci microSD Akumulator 60 Wh / 100 W

Tryb czuwania - około 8 godzin

Tryb mieszany - 5 godzin

Tytuły AAA - 2-3 godziny Wymiary i waga 343 x 155 x 19,9 mm / 890 g Głośniki 2 x 2 W Dodatkowe informacje Podświetlenie RGB

Podwójny żyroskop

Skaner odcisków palców

Maksymalna moc - 35 W

Triggery oraz gałki analogowe oparte o czujnik Halla Cena 7640U + 16 GB + 1TB - 599 dolarów (~2380 zł)

7840U + 32 GB + 2 TB - 999 dolarów (~3970 zł)

Marka TJD wykazuje się także dobrą komunikacją z przyszłymi odbiorcami. Na Facebooku została stworzona grupa, do której każdy może dołączyć i dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat urządzenia. Twórcy starają się odpowiadać na prawie każde z nich i dostosowywać produkt końcowy (np. zmienią kolory obudowy, które nie przypadły większości do gustu). Na pokładzie sprzętu dostępne będą dwa układy AMD z rodziny APU Pheonix (podane w tabeli). Do tego możemy liczyć na maksymalnie 64 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz nośnik SSD (pełnowymiarowe M.2) o pojemności do 4 TB. Nie zabrakło nowoczesnych standardów łączności - Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 - oraz kilku portów USB wraz z zapomnianym złączem mini-Jack 3,5 mm. Dostępne będą: podświetlenie RGB, gałki analogowe oraz triggery oparte o czujnik Halla, a także głośniki stereo. Sprzęt ten będziemy mogli nabyć na Indiegogo pod koniec sierpnia lub na początku września tego roku (2023 r.), z kolei cena za najtańszy model została ustalona na zaledwie 599 dolarów.

Źródło: Meteorish