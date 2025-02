Meta Verified - płatny abonament dla Facebooka i Instagrama już w Polsce. Jest drożej niż za Twitter Blue

Powoli płatne subskrypcje w serwisach stają się czymś normalnym. Z początku, kiedy to Twitter jako jeden z pierwszych wprowadził swój abonament Twitter Blue, użytkownicy nie byli zbyt zadowoleni i zdania w tej kwestii były mocno podzielone. Śladem Elona Muska poszedł również Mark Zuckerberg, wprowadzając Meta Verified - czyli płatną subskrypcję dla Facebooka i Instagrama. Od niedawna także polscy użytkownicy mogą z niej skorzystać. Na jakie korzyści można liczyć?

Płatny abonament Meta Verified, który daje subskrybentom dodatkowe możliwości, wkroczył właśnie do Polski. Za kilka nowych funkcjonalności przyjdzie nam słono zapłacić.

Subskrypcje stają się w ostatnim czasie bardzo powszechne, więc nie dziwi fakt, że również Meta zdecydowała się na takie działania. Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o polskich użytkowników, to niektórzy otrzymali już możliwość wykupienia abonamentu, jednak inni muszą się zapisać na listę oczekujących. Natomiast korzyści, jakie otrzymamy, oprócz rzecz jasna niebieskiego znaczka obok naszego zdjęcia profilowego, obejmują choćby lepsze zabezpieczenia, które mają pomóc w próbie przejęcia konta. Subskrybenci będą mogli liczyć również na pomoc techniczną od realnej osoby (na ten moment nie w języku polskim) czy lepszy zasięg swoich postów, co z pewnością przyda się dla bardziej popularnych osób, którym zależy na większym rozgłosie.

Creators Meta Verified will soon be available in most markets around the world.https://t.co/UUhIfH07h1 — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 27, 2023

Ostatnią rzeczą są dodatkowe naklejki, jakie możemy wysyłać innym, lub reagować na czyjeś posty. Samych funkcji nie ma więc zbyt wiele i nie oferują one choćby mniejszej ilości reklam, jak w przypadku Twittera. Cena, jaką przyjdzie nam zapłacić miesięcznie to 65 zł, jeśli zdecydujemy się na zakup z poziomu przeglądarki lub aż 80 zł, w przypadku gdy zrobimy to na urządzeniu mobilnym. Co jednak ciekawe, wykupując abonament na Facebooku, musimy dodatkowo zrobić to na Instagramie, ponieważ nie łączy się on z innymi usługami. Opłacalność takiego rozwiązania jest oczywiście kwestią dyskusyjną, jednak mamy do czynienia z najdroższym abonamentem w obecnych serwisach społecznościowych. Dla przypomnienia konkurencyjny Twitter Blue to koszt 49 zł miesięcznie.

Źródło: Meta