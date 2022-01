MediaTek potwierdza testy WiFi 7. Pierwsze urządzenia z 802.11be trafią na rynek już w 2023 roku

MediaTek od samego początku angażuje się w rozwoju standardu WiFi 7 znanego też jako IEEE 802.11be. Firma, tym razem w pełni oficjalnie potwierdziła prace nad wdrożeniem technologii do swoich produktów. Urządzenia wykorzystujące rzeczony standard zaczną pojawiać się na półkach sklepowych już w przyszłym roku. Tajwańskie przedsiębiorstwo zaprezentowało już swoim kluczowym partnerom i współpracownikom z branży wersje demonstracyjne IEEE 802.11be. MediaTek nie chwali się szczegółami, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokusić się o małe podsumowanie zmian względem WiFi 6 (IEEE 802.11ax). Mogą one przynieść nawet 2,4-krotny wzrost prędkości przesyłania danych. Oto szczegóły WiFi siódmej generacji

MediaTek zapowiada, że pierwsze urządzenia korzystające z WiFi 7 trafią do sklepów już w przyszłym roku. Technologia została przedstawiona partnerom.

WiFi 6 jest z nami od 2019 roku. Technologia bazujące na częstotliwościach 2,4 GHz jak i 5 GHz. Standard został rozszerzony o WiFi 6E, które jest w stanie działać na 6 GHz. W teorii mamy więc dostęp do prędkości przewyższającej 1 Gbps. Niemniej, wymagania urządzeń oraz usług rosną, a co za tym idzie, konieczne jest udoskonalanie standardu WiFi. MediaTek angażuje się we wspomniane działania, co oficjalnie potwierdzono, sugerując, że WiFi 7 zostanie wykorzystane już w przyszłorocznych urządzeniach. IEEE 802.11be, bo tak często określa się WiFi 7 będzie s stanie zapewnić 2,4 wyższą prędkość niż poprzednik. Co dokładnie wniesie technologia?

Uaktualnienie standardu WiFi pozwoli na korzystanie z kanałów 320 MHz, QAM (kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa) 4K oraz MRU. Co więcej, w dalszym ciągu będzie można korzystać z istniejących już częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Urządzenia to jedno, ale IEEE zamierza oficjalnie certyfikować WiFi siódmej generacji dopiero w 2024 roku. Biorąc pod uwagę niższe opóźnienia i wyższą prędkość, można powiedzieć tylko jedno – jest na co czekać.

