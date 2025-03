MediaTek Dimensity 8350 to nowy... teoretycznie nowy mobilny procesor, który trafił na pokład urządzeń OPPO

W branży technologicznej istnieją przypadki, w których producent wprowadza do swojej oferty nowy produkt, który tak naprawdę nowością wcale nie jest. Zdarza się bowiem, że dana rzecz debiutuje drugi raz na rynku, jednak pod nieco inną nazwą. Właśnie taki jest procesor MediaTek Dimensity 8350. Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z całkiem przyzwoitym mobilnym chipem. Wystarczy go tylko porównać z poprzednikiem i wychodzi na jaw, że jedyną zmianą jest...

MediaTek Dimensity 8350 to pozornie nowy chip mobilny, który może się pochwalić całkiem dobrą specyfikacją. Okazuje się jednak, że producent tym razem postanowił zaoferować starszy układ, ale nadał mu inną nazwę.

Wprawne oko od razu dostrzeże, że nowy MediaTek Dimensity 8350 różni się od swojego starszego brata z końcówki 2023 roku... praktycznie niczym. Nie podano co prawda częstotliwości taktowania rdzeni Cortex-A510, natomiast można założyć, że jest ona identyczna lub bardzo nieznacznie zmieniona. Ponownie więc mamy do czynienia z 4-nanometrowym procesem technologicznym, 4 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, a także obsługą pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. W przypadku pamięci na dane będzie to nawet UFS 4.0.

MediaTek Dimensity 8300 MediaTek Dimensity 8350 Proces technologiczny 4 nm Układ rdzeni 4 x 3,35 GHz Cortex-A715

4 x 2,2 GHz Cortex-A510 4 x 3,35 GHz Cortex-A715

4 x ? Cortex-A510 Układ graficzny Arm Mali-G615 MC6 NPU MediaTek NPU 780 Pamięć podręczna 4 MB L3 Obsługiwane pamięci RAM LPDDR5X do 8533 Mb/s Obsługiwana pamięć flash UFS 4.0 + MCQ Łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC Obsługa wyświetlaczy FHD+ do 180 Hz

WQHD+ do 120 Hz Aspekty fotograficzne 14-bitowy HDR-ISP

Obsługa aparatów: do 320 MP

Nagrywanie wideo: 4K przy 60 FPS

W kwestii łączności bezprzewodowej spotkamy się z modułami 5G, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4, a nie zabraknie też wsparcia dla wielu systemów nawigacji satelitarnej. Obsługa wyświetlaczy, czy też możliwości fotograficzne i wideo również nie uległy żadnej zmianie. Nowość już trafiła na pokład tabletu OPPO Pad 3 (chińska premiera), a niebawem znajdzie się w serii smartfonów Reno13. Szkoda tylko, że marketing wchodzi dziś na taki poziom, gdzie starsze produkty sprzedaje się jako zupełne nowości - i to na dodatek ponad rok po pierwotnej premierze.

