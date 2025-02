Max Payne 1&2 Remake oraz Control 2 ze wstępną datą premiery. Następne w kolejce: Alan Wake 3 i Control 3

W ostatnim raporcie finansowym firmy Remedy pojawiły się informacje dotyczące obecnego stanu gier, które są w produkcji jak i tych, które ostatnio debiutowały. Dowiedzieliśmy się, że sprzedaż Alana Wake 2 przekroczyła 2 miliony egzemplarzy i tytuł w końcu zaczął na siebie zarabiać. Max Payne 1&2 Remake jest w pełnej produkcji od zeszłego roku, z kolei pod koniec lutego ruszy także pełna produkcja Control 2. Raport finansowy jednak zdradza kilka innych, ciekawych wiadomości.

Według najnowszego raportu finansowego firmy Remedy, w przyszłym roku otrzymamy remake pierwszych dwóch części Max Payne, natomiast w kolejnym roku - Control 2. Plany zakładają również Alan Wake 3 i Control 3.

Poniżej publikujemy jeden ze zrzutów ekranu z najnowszego raportu finansowego Remedy (pełny raport możecie zobaczyć tutaj). Wynika z niego, że premiera Max Payne 1&2 Remake zaplanowana została obecnie na pierwszą połowę 2026 roku. Wygląda na to, że Remedy bardzo sprawnie zamierza tworzyć gry, bowiem pełna produkcja kolekcji ruszyła w drugiej połowie 2024 roku. Wcześniej, bo w trzecim kwartale tego roku (lipiec - wrzesień) do sprzedaży trafi FBC: Firebreak, będący spin-offem Control, nastawionym na rozgrywki online. Mniej więcej rok po premierze odświeżonych dwóch gier Max Payne, do sprzedaży trafi Control 2. Pełna produkcja tego tytułu ruszy jeszcze w tym miesiącu.

Co ciekawe, plany Remedy sięgają znacznie dalej i uwzględniają zarówno Alan Wake 3 jak i Control 3, które będą w dalszym ciągu rozwijały Remedy Connected Universe. Alan Wake 3 na chwilę obecną planowany jest na 2029 rok (prace koncepcyjne ruszą w tym roku), natomiast Control 3 - na 2030 rok (tutaj pierwsze prace rozpoczną się w 2026 roku). Będą to już zapewne gry na przyszłą generację konsol. Remedy planuje premierę nowej gry także w 2031 roku, jednak w tym wypadku nie jest określone, o jaki dokładnie tytuł chodzi. Tak czy inaczej, szykują się wyjątkowo pracowite lata dla fińskiego studia.

Źródło: Remedy