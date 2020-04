Mastercard, nowy udziałowiec Blika, wdroży płatności zbliżeniowe

Mastercard oficjalnie stał się nowym udziałowcem Polskiego Systemu Płatności (PSP). Firma odpowiada za popularny w Polsce standard Blik, za pomocą którego możemy realizować transakcje w sklepach, w internecie, a także w ramach wymiany środków pomiędzy użytkownikami smartfonów. Dołączenie firmy Mastercard do grona udziałowców oznacza również podjęcie kroków mających na celu rozwój usługi i wdrożenie do niej nowych rozwiązań. Wśród tych najbardziej pożądanych znajdują się płatności zbliżeniowe. To szalenie istotne, gdyż otwiera przed klientami Blika możliwość realizacji transakcji na całym świecie. Oczywiście w miejscach obsługiwanych przez Mastercard.

O sprawie możemy mówić już w sposób w pełni oficjalny, gdyż ostatni etap dopełniania formalności zapoczątkowanych pod koniec 2018 roku dobiegł właśnie końca. Sąd zarejestrował bowiem udział firmy Mastercard w spółce Polski Standard Płatności. Tym samym popularny operator kart płatniczych dołączył do Alior Banku, Banku Millenium, Sandander Bank Polska, PKO BP, mBanku oraz ING Banku Śląskiego. Inwestycja Mastercard to szansa na globalny rozwój Blika, na którym skorzysta zarówno Polski Standard Płatności, jak i sami klienci. Komfort obsługi płatności realizowanych przy użyciu rozwiązania PSP wzrośnie wraz z wyposażeniem go w zgodność z płatnościami zbliżeniowymi. Uściślając - po przeprowadzeniu wspomnianego procesu klienci będą mogli dokonywać płatności za zakupy niemal jak przy użyciu Google Pay, Apple Pay czy im podobnych rozwiązań.

Co ważne, w związku z przyszłym wprowadzeniem opisywanego sposoby realizacji płatności, nie zajdzie potrzeba pobierania dodatkowej aplikacji. Wszystko zostanie zaimplementowane w mobilnych klientach banków. Oczywiście, jedynie tych zgodnych z usługą Blik, jednak nie jest to specjalnie dotkliwe ograniczenie. Większość polskich banków obsługuje narzędzie Polskiego Standardu Płatności. Niestety, na ten moment nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie pojawi się opcja płatności zbliżeniowych przy użyciu standardu. Wiemy za to, że będzie ona realizowana w sposób bezpieczny. Choćby dzięki tokenizacji MDES (Mastercard Digital Enablement Service).

