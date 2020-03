Komputronik może odetchnąć z ulgą. Jest zgoda sądu na sanację

Zaledwie dwa dni temu informowaliśmy Was o problemach spółek grupy Komputronik ze skarbówką. Fiskus żąda bowiem uregulowania zaległego podatku w wysokości 39 milionów złotych, która to kwota będzie powiększona o odsetki. Daje nam to blisko 59 milionów złotych. Firma nie daje za wygraną i zamierza odwołać się od, jak twierdzą przedstawiciele, krzywdzącej decyzji, która została podjęta mimo błędów formalnych oraz proceduralnych. Podmiot zdecydował się na złożenie wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, które pozwoliłoby na dalsze jego funkcjonowanie i zabezpieczenie się przed problemem niewypłacalności. Wczoraj Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Poznaniu wydał stosowną zgodę.

Jest decyzja! Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Poznaniu, Starym Mieście, wydał zgodę na przeprowadzenie postępowania sanacyjnego w spółkach grupy Komputronik.



fot. Komputronik

Cała sprawa stanowi pokłosie kontroli podatkowej dotyczącej rozliczeń spółek Komputronik i Komputronik Biznes za okres od marca do maja 2014 roku. Urząd Celno-Skarbowy dopatrzył się nieprawidłowości, przez co na firmę został nałożony obowiązek zapłaty zaległego podatku, który wraz z odsetkami wyniesie blisko 58 milionów złotych. Na szczęście dla włodarzy popularnej sieci sklepów z elektroniką decyzja Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu nie posiada rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że nie wpływa na aktualny stan finansów spółki. To może się jednak zmienić, przed czym może uchronić postępowanie sanacyjne, o które stara się Komputronik.



fot. Pxhere

W związku z decyzją Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu Grupa Komputronik rozpoczyna proces sanacyjny, którego pierwszym etapem będzie opracowanie planu działania na najbliższe kwartały. Ubiegłoroczna strategia dotycząca optymalizacji sprawdziła się i przynosi pierwsze pozytywne rezultaty. Proces sanacyjny prowadzony jest równolegle z rozmowami handlowymi z partnerami. Ustalenia uregulują budżet firmy na najbliższy rok. Tytułowa decyzja, jak podaje sam zainteresowany: „pozwoli Grupie realizować sprzedaż na dotychczasowych zasadach. Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklep internetowy działają płynnie, codzienna sprzedaż oraz wysyłki są realizowane zgodnie z zamówieniami, konsumenci mają stały i swobodny dostęp do pełnej oferty produktowej oraz usługowej, a także bez przeszkód mogą korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru”. Wszystko wskazuje więc na to, że Komputronik całkiem sprawnie poradził sobie z kłopotami, jednakże nie warto chwalić dnia przed zachodem słońca. Poczekajmy na rozwinięcie tematu odwołania od konieczności zapłaty zaległego podatku.

Źródło: Komputronik