Komputronik ma problemy. Skarbówka żąda prawie 60 mln zł

Trudny okres przed firmą Komputronik, która – wraz ze spółką zależną Komputronik Biznes – była zmuszona złożyć 2 marca bieżącego roku wniosek o postępowaniu sanacyjnym w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto. Wdrożenie takiego postępowania i przedstawienie wstępnego planu restrukturyzacyjnego ma związek z decyzją urzędu skarbowego, który zażądał za okres od marca do maja 2014 roku zapłaty zaległego podatku w wysokości ponad 39 milionów złotych. W sumie z odsetkami kwota do zapłaty miałaby wynieść niemal 58 milionów złotych. Sanacja podyktowana jest uniknięciem ewentualnej niewypłacalności. Firma Komputronik w komunikacie prasowym uspokaja i sieć popularnych sklepów nadal ma funkcjonować tak, jak funkcjonowała do tej pory.

Fiskus żąda od Komputronika i spółki zależnej Komputronik Biznes prawie 60 milionów złotych (zaległy podatek VAT plus odsetki). Sklepy sieci Komputronik mają działać bez zmian, a firma złożyła wniosek o postępowanie sanacyjne i odwoła się od decyzji urzędu skarbowego.

Jak można wyczytać z informacji prasowej Komputronika, złożenie wniosku „pozwoli uzdrowić sytuację finansową obydwu spółek”, a „podjęte kroki nie mają wpływu na sprzedaż oraz prawa konsumentów. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy nadal będą prowadzić sprzedaż elektroniki, wysyłki będą realizowane zgodnie z zamówieniami (…), a także bez przeszkód będą mogli korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru”. Sytuacja Komputronika, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sklepów komputerowych w Polsce, nie wygląda jednak najlepiej. Decyzja Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu nie ma rygoru natychmiastowej wykonalności, a co tym idzie – nie wpływa jeszcze na obecną płynność finansową. Firma zamierza się od niej odwoływać, gdyż „jest rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych i proceduralnych, zatem prawdopodobieństwo jej uchylenia jest wysokie”. Na wynik rozpatrzenia wniosku przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu trzeba poczekać 6-12 miesięcy.

W Komputroniku jest przeprowadzana jeszcze jedna kontrola podatkowa ws. nieprawidłowości w rozliczeniach VAT za styczeń 2015 roku i w razie negatywnego dla spółki wyniku powyższa kwota mogłaby się powiększyć o 7,3 mln zł (bez odsetek). Potrwa ona do 29 kwietnia tego roku. Mimo że decyzja nie odbije się (jeszcze) drastycznie na finansach firmy, to już niesie za sobą istotne konsekwencje i wymaga od firmy wdrożenia odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka zapowiedziała redukcję zatrudnienia o około 20%, a także ograniczenia kosztów związanych chociażby z marketingiem i magazynem. Komputronik obecnie prowadzi także rozmowy w sprawie dalszego finansowania z czterema bankami: mBankiem, Millenium Bankiem, Santander Bank Polska oraz Bankiem Pekao. Ten ostatni, który odpowiadał za ok. 6% zewnętrznego finansowania, wypowiedział umowy kredytową i factoringową obu podmiotom. W związku z zaistniałą sytuacją przyszłość sklepów sieci Komputronik może stać pod znakiem zapytania.

Źródło: Stockwatch, Money, Komputronik