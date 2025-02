Mass Effect Legendary Edition - Community Patch 1.6 wprowadza masę usprawnień dla kultowej pierwszej części serii

Choć technologia idzie naprzód, trudno jest stworzyć space operę, która będzie zadowalająca. Dobrym dowodem na to jest chociażby różnie przyjęty, pełen różnorakich problemów Starfield od Bethesdy, a i od kolejnej naprawdę udanej gry z uniwersum Mass Effect minęło całkiem sporo czasu. Czekamy co prawda na parę obiecujących, widowiskowych tytułów, ale to na razie spora niewiadoma. Na szczęście społeczność graczy wciąż czuwa.

Mass Effect Legendary Edition doczekał się nowej wersji Community Patcha, która wprowadza zarówno usprawnienia wizualne i związane z rozgrywką.

W tym przypadku mówimy o poprawkach obejmujących remaster pierwszej odsłony niezapomnianej trylogii. Nowa aktualizacja tego efektu pracy społeczności poprawia między innymi bugi związane z mechanikami Sheparda czy komendami dla towarzyszy. Ulepszone są również pewne fragmenty rozmów z NPC, naprawiono usterki obejmujące konkretne questy i wiele innych elementów, które mają poprawić nasze doświadczenie z tytułem. Możecie zapoznać się z pełną listą tego, co przyniósł Community Patch 1.6 na odpowiedniej stronie.

Legendarna Edycja tej uznanej serii była związana ze swojego rodzaju prezent dla graczy po do dziś bardzo krytykowanej Mass Effect Andromeda. Wielka remasterowa trylogia koniec końców sama miała swoje problemy, ale dość mocno odświeżała w szczególności pierwszą, najbardziej przestarzałą technicznie odsłonę. Obecnie czekamy na nową grę z tego uniwersum, choć poza zapewnieniem twórców, że powstaje nie wiemy wiele więcej. Obiecująco prezentuje się także Exodus - gra młodego studia złożonego z byłych pracowników BioWare, dosyć hucznie zapowiedziana jak na razie w trakcie The Game Awards.

Źródło: WCCFtech