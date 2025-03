Nowy Mass Effect - co zdradzają tajemnicze filmy opublikowane przez studio BioWare z okazji N7 Day?

Studio BioWare już w 2021 roku potwierdziło, iż marka Mass Effect będzie kontynuowana, a my otrzymamy nową grę w serii. Na premierę przyjdzie jeszcze nam poczekać kilka lat, bowiem w pierwszej kolejności na rynku zadebiutuje Dragon Age: Dreadwolf. Tymczasem BioWare po raz kolejny postanowiło zabawić się z fanami z okazji cyklicznego święta pod nazwą N7 Day i w tym celu wypuszczono kilka zaszyfrowanych wiadomości. Co opublikowano w kanałach społecznościowych?

Z okazji N7 Day, studio BioWare po raz kolejny zabawiło się z fanami. W ramach kolejno postępujących po sobie zaszyfrowanych wiadomości, opublikowano krótkie wideo, najprawdopodobniej prezentujące bohaterkę nowego Mass Effecta. Ponownie także zasugerowano połączenie wątków fabularnych z dwóch galaktyk - Drogi Mlecznej oraz Andromedy.

Całą zabawę rozpoczęto od opublikowania wiadomości przez studio BioWare. Na pozór zwyczajny tekst, jednak z drugiej strony bardzo mocno skupiający się na niedomkniętych wątkach z oryginalnej trylogii. BioWare zadaje sobie pytanie chociażby o to, co stało się z naszą ulubioną Asari (Liarą T'Soni) oraz "S...", co odnosi się oczywiście do Komandor(a) Shepard(a). Developerzy pytają również co stało się z Galaktykami, kto naprawdę zginął oraz kto z kim finalnie ma dziecko. Na pozór zwyczajne pytania wskazują jednak, że wątki te będą w jakimś stopniu kontynuowane w nowej grze, a my poznamy odpowiedzi na powyższe pytania. W wiadomości ukryto również kod binarny, który dość szybko został odszyfrowany przez społeczność. Hasło EPSILON ujawniło pierwszą domenę internetową, w której czekaliśmy na odszyfrowanie wiadomości. Witryna o godzinie 19 została odblokowana, publikując pierwszą z trzech zajawek wideo oraz kilka tajemniczych wiadomości. Ostatnia linijka przypomina nam rozmowę Liary z tajemniczym Gethem (dialog ten został opublikowany rok temu, w ramach N7 2022), podczas którego nasza Asari rozwodzi się na temat tego, że Galaktyka nie powinna lekceważyć rasy Ludzi. Oprócz tego wiadomości ujawniają, iż z Galaktyki Andromedy w 2819 roku wysłano równie tajemniczy sygnał alarmowy, będący desperackim wołaniem o pomoc.

BioWare po raz kolejny wskazuje, że w nowym Mass Effect otrzymamy wątki fabularne łączące w sobie dwie Galaktyki, dotychczas zaprezentowane: Drogę Mleczną oraz Andromedę. Społeczność również i tym razem szybko odszyfrowała wiadomość i odnalazła drugi kod: OCULON-2819-DEFIANCE (2819 może w tym wypadku oznaczać rok rozpoczęcia akcji nowego Mass Effecta; dla przypomnienia Mass Effect Andromeda rozpoczyna się w 2818 roku; z kolei DEFIANCE oznacza dosłownie bunt, toteż prawdopodobnie będziemy świadkami zbuntowania się rasy Ludzi - całej bądź tylko jej części). Uzyskane dane dały nam dostęp do drugiej strony internetowej, gdzie musieliśmy czekać na kolejne odkodowanie. O godzinie 20 zawartość strony została opublikowana, a znalazło się tam przede wszystkim drugie wideo, prezentujące szybko poruszającą się, kobiecą postać.

Niedługo później otrzymaliśmy dostęp do trzeciej - i zarazem ostatniej - strony z hasłem "POST-NEBULA" i kolejnym zegarem, tym razem odliczającej do godziny 22. Po odszyfrowaniu ostatniej wiadomości, otrzymaliśmy pełny materiał wideo, prezentujący kobiecą postać w futurystycznym pancerzu N7. Zajawka, choć bardzo krótka, potwierdza że akcja gry wybiegnie daleko w przyszłość, najpewniej w okolice czasów Mass Effecta: Andromedy. Pod dużym znakiem zapytania jest natomiast to, kim jest tajemnicza kobieta z materiału wideo. Społeczność podzieliła się tutaj na trzy obozy - niektórzy sugerują, że jest to Liara, która wstąpiła w szeregi Widm. Inni są przekonani, że na ekranie widzimy kobiecą wersję Sheparda. Trzecia grupa natomiast wychodzi z założenia, że postać ta to córka Liary T'Soni oraz Komandor(a) Shepard(a). Pełne wideo możecie zobaczyć poniżej.

Źródło: BioWare