Marvel's Blade to nowa gra tworzona przez Arkane Lyon, twórców takich tytułów jak Dishonored oraz Deathloop

Studio Arkane Lyon ma w swoim dorobku co najmniej kilka bardzo dobrych gier, takich jak seria Dishonored, Prey (2019) czy najnowszy Deathloop z 2021 roku. Ostatnia gra od Arkane to jednak średnio udany Redfall, choć w tym wypadku za prace odpowiadał oddział Arkane Austin. Okazuje się, że tematyka wampirów nie będzie całkowicie porzucona przez to studio. Podczas gali The Game Awards ujawniono bowiem grę Marvel's Blade, za którą odpowiadać będzie Arkane Lyon.

Nadchodzi kolejna gra, oparta na komiksach Marvela. Mowa dokładniej o Marvel's Blade, który przygotowywany jest przez studio Arkane Lyon, twórców serii Dishonored oraz Deathloop.

Podczas gali The Game Awards ujawniono grę Marvel's Blade, przy czym materiał nie zdradza nam tak naprawdę nic konkretnego. Z informacji podanej na samym wydarzeniu wiemy, że najnowsza gra od Arkane Lyon powinna zachować podobny styl wizualny co ich ostatnia produkcja - Deathloop - a także, że Blade zaoferuje rozgrywkę z perspektywy trzeciej osoby. Niestety nie ujawniono nawet przybliżonej daty premiery, co oznacza że przed 2025 rokiem z całą pewnością nie sprawdzimy przygody od Arkane Lyon.

W Marvel's Blade wcielimy się w Erica Brooksa, który jest legendarnym Daywalkerem; pół człowiekiem, pół wampirem. Jest on rozdarty pomiędzy ciepłym społeczeństwem żywych istot, a niepohamowaną mocą pochodzącą od nieumarłych. Tak obecnie brzmi oficjalny opis gry, opublikowany przez Bethesdę. Platformy docelowe również nie zostały określone, ale w tym wypadku spodziewamy się debiutu na PC oraz konsolach Xbox Series. Marvel's Blade z pewnością trafi także w dniu premiery do abonamentu Game Pass. Arkane Lyon ma szansę stworzyć ciekawą grę o popularnym Daywalkerze. Oby jednak produkcja nie skończyła podobnie jak Redfall, który także obrał sobie wampiry jako główny motyw...

Źródło: Arkane Lyon