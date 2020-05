Mafia Trilogy w drodze. Pierwsza część serii doczeka się remake’u

Moda na remastery i remaki trwa w najlepsze. Tylko w ostatnich kilku tygodniach usłyszeliśmy o odświeżonych wersjach takich gier, jak Blade Runner, Crysis czy Tony Hawk’s Pro Skater 1 i 2. Do tego grona dołączyła również Mafia i, co więcej, mowa o całej trylogii. Od dłuższego czasu plotkowano na temat odświeżonych wersji gier z popularnej serii gangsterskiej. Niedawno na oficjalnym Twitterze firmy 2K zasugerowano powrót hasłem „Rodzina” (ang. Family) i dzisiaj otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że odpowiedzialne za Mafię III studio Hangar 13 pracuje nad zremasterowanym wydaniem wszystkich odsłon cyklu. Opublikowano pierwszy zwiastun (ang. teaser) Mafia Trilogy oraz ujawniono docelowe platformy sprzętowe. Więcej informacji poznamy w przyszłym tygodniu.

Oficjalnie ujawniono, że wszystkie trzy części serii Mafia zostaną odświeżone i wydane na nowe platformy sprzętowe. Wygląda na to, że pierwsza część doczeka się pełnoprawnego remake’u. 19 maja poznamy więcej szczegółów, a tymczasem pojawiła się zapowiedź w formie krótkiego zwiastuna.

Pakiet Mafia Trilogy trafi na PC (Steam i Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Spodziewaliśmy się, że odświeżonego wydania, w wersji ze wszystkimi dodatkami DLC, doczekają się jedynie Mafia II i Mafia III, ale studio Hangar 13 zapowiedziało całą trylogię i na początku udostępnionego materiału wideo widać scenę z pierwszej części. Potwierdza ona, że Mafia: The City of Lost Heaven powstaje na nowym silniku, by spełnić współczesne standardy, co jest dość zaskakującą nowiną. Nie pozostaje nic innego, jak czekać do wtorku, 19 maja, do godziny 18:00 czasu polskiego, bo właśnie wtedy nastąpi pełna zapowiedź Mafia Trilogy.

Gangsterski cykl rozpoczęła w 2002 roku gra Mafia: The City of Lost Heaven, zbierając świetne opinie i do dziś jest uważana za jednego z największych klasyków gatunku. Akcja rozgrywała się w latach 30. XX wieku, a wcielaliśmy się w niej w Tommy’ego Angelo. Została ona wyprodukowana przez czeskie studio Illusion Softworks (2K Czech), które osiem lat później wydało pełnoprawną kontynuację już z innym bohaterem – Vitem Scalettim, a wydarzenia miały miejsce w latach 40. i 50. XX wieku. Tytuł nie zdobył już takiego rozgłosu, jak pierwsza część, ale wciąż jest uważany za solidną produkcję. Seria doczekała się w 2016 roku jeszcze trzeciej, niezbyt dobrze przyjętej odsłony wyprodukowanej przez nowe studio, Hangar 13, i ona, podobnie jak "dwójka", raczej doczeka się co najwyżej drobnych zmian w wydaniu Mafia Trilogy.

