LG przetestowało transmisję sieci 6G na falach terahercowych. Wyniki są bardziej niż obiecujące

Dopiero względnie niedawno sieć 5G przeszła do całkowitego mainstreamu, pojawiając się nawet w najtańszych smartfonach i w routerach z wbudowanym modemem. Dlatego firmy technologiczne powoli sięgają wzrokiem ku technologii 6G, która może zapewnić oszałamiające prędkości sięgające nawet 1 Tb/s. Naukowcy firmy LG poinformowali, że udało się im przesłać i odebrać sygnał z wykorzystaniem fal terahercowych z rekordowego dystansu.

Firma LG Electronics ogłosiła udaną transmisję danych siecią 6G przy wykorzystaniu fal terahercowych (THz) na odległość 500 m, co stanowi obecnie najdłuższą odległość zarejestrowaną w jakimkolwiek przeprowadzonym teście. Test przeprowadzono w LG Sciencepark w Magok w Seulu, gdzie oprócz standardowej transmisji przeprowadzono również testy stabilności, a firma zweryfikowała użyteczność nowej technologii w różnych rzeczywistych scenariuszach. Naukowcy jednak nie zdradzili, w jakich konkretnych pasmach przeprowadzono testy. Jak na razie nie powstał jeszcze konkretny standard sieci 6G, choć dochodzą głosy mówiące o wykorzystaniu częstotliwości od 100 GHz do nawet 3 THz.

Nowy rekord to pokłosie testu LG w 2022 roku, kiedy to firma wysyłała i odbierała dane przy wykorzystaniu sieci 6G na odległość 320 metrów w Instytucie Fraunhofera Heinricha-Hertza w Berlinie w Niemczech. Koreańskie przedsiębiorstwo współpracuje z niemieckim Fraunhofer przy opracowywaniu podstawowego sprzętu do transmisji i odbioru w sieci 6G, w tym wielokanałowych wzmacniaczy mocy i wzmacniacza odbiornika o niskim poziomie szumów, co pomogło zoptymalizować wydajność i poprawić moc wyjściową o ponad 50 procent względem testu przeprowadzonego w Niemczech w 2022 roku. Oczekuje się, że standaryzacja sieci 6G rozpocznie się około 2025 roku, a wczesna komercjalizacja przez firmę LG jest planowana na 2028 i 2029 rok. Natomiast bliżej roku 2030 sprzęt sieciowy obsługujący nową technologię powinien być już szerzej dostępny dla przeciętnego użytkownika.

Źródło: LG