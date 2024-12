Lexar zaprezentował moduły Ares DDR5-6000 RGB o niskich timingach. Rozwiązanie dedykowane jest platformie AM5

Na rynku pamięci RAM pojawiło się ostatnio nieco innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich można wymienić chociażby moduły CUDIMM, które zawierają specjalny sterownik CKD. Nowa propozycja firmy Lexar to jednak bardziej klasyczne rozwiązanie, skierowane do posiadaczy procesorów AMD. Choć pamięci Ares DDR5-6000 RGB nie oferują rekordowego parametru MT/s, to cechują się bardzo niskimi timingami i są dobrze dopasowane do platform AM5.

Wkrótce na rynek trafi nowy wariant modułów Lexar Ares DDR5-6000 RGB. Pamięci te zaoferują niskie timingi, co powinno przyczynić się do wzrostu liczby klatek na sekundę w grach, zwłaszcza parametru "1% low".

Nie każdy potrzebuje pamięci RAM o rekordowej wydajności. W przypadku platformy AM5 uważa się, że optymalnym rozwiązaniem dla mainstreamowych użytkowników są moduły DDR5 oferujące szybkość od 6000 do 6400 MT/s. W ten segment celują też pamięci Lexar Ares DDR5-6000 RGB, które są już dostępne na rynku od pewnego czasu. Wkrótce pojawi się jednak ich kolejny wariant, oferujący niskie timingi CL26-36-36-68. Powinno przełożyć się to na wyższą liczbę FPS-ów grach, zwłaszcza parametru "1% low". Jak twierdzi producent można w tym przypadku liczyć nawet na 10% wzrost w porównaniu do pamięci CL30.

Jak już zostało wspomniane, moduły Lexar Ares DDR5-6000 RGB dedykowane są platformom AMD, a szczególnie dobrze mają spisywać się w komputerach z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D. W takim przypadku opóźnienia mają osiągać wartości poniżej 55 ns. Jest też oczywiście pełne wsparcie dla profili AMD EXPO. Od strony technicznej moduły wyposażone są w układy pamięci firmy SK hynix. Niestety dostępne będą jedynie w pakietach 2 x 16 GB, ale użytkownicy będą mogli wybrać spośród dwóch wariantów kolorystycznych: czarnego i srebrnego. Producent zaoferuje na moduły dożywotnią gwarancję. Nie znamy na razie ich oficjalnej ceny na rynku zachodnim, ale można je już nabyć w Chinach za równowartość około 125 dolarów.

