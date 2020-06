Lexar wchodzi na rynek modułów RAM DIMM i SO-DIMM

Osoby, które korzystały z wydajnych kart SD lub wcześniej kart typu CompactFlash z pewnością kojarzą nazwę Lexar. To firma, która na rynku obecna jest od 1996 roku i w tym czasie zaprezentowała sporo ciekawych produktów, nierzadko będąc pionierem w danej dziedzinie - nawet Toshiba kopiowała amerykańskie rozwiązania. Lexar jednak został kupiony w 2006 roku przez Micron Technology i wszedł w skład grupy Crucial Technology jako Lexar Media, zaś w 2017 roku przeszedł w ręce chińskiej firmy Longsys. Nie przeszkodziło to w dalszym rozwoju i zaprezentowaniu karty pamięci SDXC o pojemności 1 TB czy prototypu SSD PCIe 4.0 o wydajności 7,5 GB/s. Teraz zaś przyszła pora na wejście na rynek modułów RAM DDR4.

Moduły RAM dostępne będą w pojemnościach 4, 8, 16 i 32 GB w wersji SO-DIMM oraz 8, 16 i 32 GB w wariancie DIMM. Wszystkie z dożywotnią gwarancją.

Na stronie Lexara pojawiły się nowe wpisy dotyczące konsumenckich modułów RAM DDR4 typu DIMM oraz SO-DIMM. Zarówno seria skierowana do komputerów stacjonarnych, jak i ta do laptopów ma tą samą specyfikację. Mowa o zegarze 2666 MHz przy opóźnieniach CL 19, a więc pamięci są po prostu bardzo wolne. Producent zarzeka się jednak, że szybsze modele trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku. Oby jak najszybciej, bowiem mało kto składając komputer do gier czy pracy w 2020 roku sięga po moduły wolniejsze niż szeroko dostępne 3000-3200 MHz CL 16.

Moduły RAM marki Lexar dostępne będą w pojemnościach 4, 8, 16 i 32 GB w wersji SO-DIMM oraz 8, 16 i 32 GB w wariancie DIMM. Wszystkie z dożywotnią gwarancją. Jak na razie znamy sugerowane ceny na rynek amerykański i wyglądają one następująco:

Lexar DDR4-2666 SODIMM 4 GB: 19,99 USD, czyli około 79 złotych

Lexar DDR4-2666 SODIMM 8 GB: 29,99 USD, czyli około 119 złotych

Lexar DDR4-2666 SODIMM 16 GB: 64,99 USD, czyli około 259 złotych

Lexar DDR4-2666 SODIMM 32 GB: 159,99 USD, czyli około 635 złotych

Lexar DDR4-2666 DIMM 8 GB: 32,99 USD, czyli około 131 złotych

Lexar DDR4-2666 DIMM 16 GB: 64,99 USD, czyli około 259 złotych

Lexar DDR4-2666 DIMM 32 GB: 149,99 USD, czyli około 595 złotych

Mimo niezbyt atrakcyjnych parametrów, ceny są naprawdę przystępne, a oko cieszy czarny laminat. Nie ma jednak co narzekać, bowiem im więcej firm na rynku tym większa konkurencja, a to zawsze jest z korzyścią dla nas, konsumentów. Zwłaszcza, że Lexar obiecał wydajniejsze moduły jeszcze w tym roku. Pozostaje trzymać kciuki by były równie dobrze wycenione.

Źródło: Lexar