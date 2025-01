Lenovo IdeaPad 5, 5i 2-in-1 oraz Slim 5i - nowe laptopy z funkcjonalną konstrukcją. Do wyboru ekran OLED oraz układ Intel Core 7 150U

Przyszłe dni będą obfitować w kolejne prezentacje urządzeń z targów CES 2024, a już teraz możemy zapoznać się z nowymi modelami smukłych laptopów od Lenovo z serii IdeaPad. Do debiutu szykują się warianty "2w1", które umożliwią nam pracę zarówno w klasycznym trybie laptopa, jak i zamienią nasze urządzenie w funkcjonalny tablet. Pojawi się również jeden model IdeaPad Slim, który zaoferuje nam bardziej tradycyjną formę, aczkolwiek będzie równie wydajny.

Lenovo prezentuje kolejne urządzenia w związku z targami CES 2024. Tym razem są to nowe modele laptopów z linii IdeaPad. Możemy liczyć na matryce OLED, jak i IPS, a także bardzo funkcjonalną konstrukcję.

Spośród wszystkich modeli ze wspomnianej serii IdeaPad, mamy do wyboru warianty 5 oraz 5i 2-in-1. Wyposażono je zarówno w matryce o wielkości 16, jak i 14 cali. Na dodatek możemy zdecydować się na edycję z matrycą IPS lub OLED. Każdy panel jest dotykowy, a ze względu na oryginalną konstrukcję z ekranu możemy korzystać pod niemalże każdym możliwym kątem. Dostępne są wersje z metalową obudową, a także z tą, którą wykonano z tworzywa sztucznego. Nie gorzej wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na procesory, wszak zastosowano jednostki Intela aż do Core 7 150U, a także układ AMD z rodziny Hawk Point, a dokładniej Ryzen 7 8845HS. Otrzymujemy również do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a także maksymalnie 1 TB nośnik danych na złączu M.2. Wszystkie modele będą dostępne już w kwietniu 2024 roku.

Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 (16”, 9) Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 (14”, 9) Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 (16”, 9) Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 (14”, 9) Lenovo IdeaPad Slim 5i (15”, 9) Procesor Do Intel Core 7 150U (Raptor Lake-U) AMD Ryzen 7 8845HS (Hawk Point) Do Intel Core 7 150U (Raptor Lake-U)



Do Intel Core i7 13700H (Raptor Lake) Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 780M Intel Iris Xe Graphics



Intel Iris Xe Graphics eligible (96 EU) Dedykowany układ Brak Pamięć RAM Do 16GB LPDDR5X Do 32GB LPDDR5X Magazyn danych Do 1TB PCIe M.2 Ekran 16" OLED

2048 x 1280 px (16:10), 60 Hz

do 400 nitów

100% DCI-P3

Dotykowy



16" IPS

1920 x 1200 px

(16:10), 60 Hz

do 300 nitów

45% NTSC

Dotykowy 14" OLED

1920 x 1200 px

(16:10), 60 Hz

do 400 nitów

100% DCI-P3

Dotykowy



14" IPS

1920 x 1200 px

(16:10), 60 Hz

do 300 nitów

45% NTSC

Dotykowy 16" OLED

2048 x 1280 px (16:10), 60 Hz

do 400 nitów

100% DCI-P3

Dotykowy



16" IPS

1920 x 1200 px

(16:10), 60 Hz

do 300 nitów

45% NTSC

Dotykowy 14" OLED

1920 x 1200 px

(16:10), 60 Hz

do 400 nitów

100% DCI-P3

Dotykowy



14" IPS

1920 x 1200 px

(16:10), 60 Hz

do 300 nitów

45% NTSC

Dotykowy 15,3" IPS

1920 x 1200 px

(16:10), 60 Hz

do 300 nitów

100% sRGB



15" IPS

1920 x 1200 px

(16:10), 60 Hz

do 300 nitów

100% sRGB Złącza 1 x HDMI 1.4b

1 x Czytnik kart SD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen2 typu C

2 x USB 3.2 Gen1 typu A 1 x HDMI 1.4

1 x Czytnik kart microSD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen1 typu C

2 x USB 3.2 Gen1 typu A Łączność Do Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Głośniki 2 x 2 W z Dolby Audio Akumulator 57 Wh 76 Wh Kamera internetowa Full HD Wymiary 356 x 255 x 19,5 mm Metalowa edycja:

313 x 227 x 18,9 mm

Plastikowa edycja:

313 x 227 x 19,3 mm 356 x 255 x 19,5 mm Metalowa edycja:

313 x 227 x 18,9 mm

Plastikowa edycja:

313 x 227 x 19,3 mm 343,4 x 237,9 x 17,4 mm Waga Od 2 kg Od 1,6 kg Od 2 kg Od 1,6 kg Od 1,79 kg System Microsoft Windows 11 Dostępność Kwiecień 2024 Luty 2024 Cena 809,99 euro 759,99 euro 749,99 euro 729,99 euro 699 euro

Na koniec pozostał Lenovo IdeaPad Slim 5i, który ma już bardziej typową konstrukcję, natomiast będzie mógł skorzystać z wydajniejszego procesora (do Intel Core i7 13700H), a także aż 32 GB pamięci RAM LPDDR5X. Na pokładzie znalazło się również pojemniejsze ogniwo (76 vs 57 Wh), choć w przypadku samego wyświetlacza mamy do wyboru jedynie matrycę IPS. Wszystkie omawiane modele mają dodatkowo kamerę Full HD, dwa głośniki ze wsparciem Dolby Audio, a także mogą skorzystać z modułów Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Omawiany wariant pojawi się najwcześniej, gdyż już w lutym 2024 roku i będzie najtańszą nową propozycją od Lenovo.

IdeaPad 5i 2-in-1

IdeaPad Slim 5i

Źródło: Lenovo