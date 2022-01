Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice – przygody niewyżytego 40-latka debiutują na nowych platformach

Biorąc pod uwagę, jakich wzlotów i upadków doświadczały gry o przezabawnym zboczuszku o imieniu Larry, wielu graczy na nowe przygody Laffera czekało, ale też czekało z pewną dozą obaw. Obawy wzrastały zwłaszcza na wspomnienie dziewiątej odsłony z 2009 roku o tytule Leisure Suit Larry: Box Office Bust, która była edycją wyjątkowo nieudaną. Mimo wszystko, Larry nie chce zejść z gamingowej sceny, w wyniku czego jesienią 2020 roku na pecety (a później także na konsole) trafiła jedenasta już (nie licząc remake'ów) przygoda podstarzałego podrywacza. Co więcej, gra trafiła właśnie także na urządzenia mobilne.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice trafiła na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. Grę wyceniono na 15 dolarów.

Historia przedstawiona w grze Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice stanowi bezpośrednią kontynuację gry Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry (której recenzję możecie przeczytać tutaj). Tak więc Larry i Faith zamierzają się pobrać. Niestety los nie jest łaskawy dla protagonisty. Tuż przed ceremonią zostaje on bowiem rozdzielony ze swoją ukochaną. Aby ją odnaleźć, udaje się w podróż na archipelag Kalau’a. Jak przystało dla serii, będziemy tam rozwiązywać kolejną porcję point'n'clickowych zagadek, zaśmiewając się z żartów o podtekście erotycznym.

No, z tym zaśmiewaniem może być różnie, ponieważ Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice otrzymało od graczy tylko dobre, nie zaś bardzo dobre oceny. Nie ma co spodziewać się więc poziomu z pierwszych, przełomowych części, jednak z pewnością znajdzie się garstka osób, które mimo to zechcą "popykać" w kolejną mobilną odsłonę Larry'ego. Ta pojawiła się już zarówno w App Store jak i w Google Play w cenie 15 dolarów. Aplikacja o wadze 1,47 GB jest co prawda możliwa do pobrania za darmo, jednak po kwadransie zabawy otrzymamy monit dotyczący zakupu pełnej wersji.

Źródło: Crazybunch