Laptopy z AMD Ryzen 9 4900H pojawią się najwcześniej w czerwcu

W połowie marca AMD zaprezentowało swój topowy procesor APU dla laptopów - Ryzen 9 4900H wyposażony w osiem rdzeni oraz szesnaście wątków. Dotychczas jednak nie pokazano żadnego laptopa, który by wykorzystywał nowe APU, a jedynym znanym urządzeniem jest obecnie ASUS ROG Zephyrus G14 z energooszczędną wersją Ryzen 9 4900HS (i niżej taktowaną). W sieci pojawiły się natomiast informacje dotyczące przybliżonej daty zapowiedzi pierwszych urządzeń, wykorzystujących najmocniejsze APU Renoir. Według doniesień, nowe laptopy zostaną zapowiedziane najwcześniej w czerwcu, co oznacza, że na dostępność notebooków będziemy musieli poczekać przynajmniej do początku wakacji. W podobnym czasie pojawią się prezentacje urządzeń z procesorem AMD Ryzen serii 4000HS.

Według najnowszych doniesień, pierwsze laptopy z topowym APU AMD Ryzen 9 4900H zostaną zaprezentowane w czerwcu.

Obecnie jedyną firmą, która korzysta z procesorów AMD Ryzen serii 4000 HS jest ASUS, który ma wyłączność na te układy. Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu kolejne firmy pokażą nowe notebooki wykorzystujące te energooszczędne jednostki. Tym samym ASUS straci półroczną ekskluzywność na tej jednostki. Co ciekawe, również w czerwcu mają zostać pokazane pierwsze urządzenia z topowym procesorem AMD Ryzen 9 4900H, który odznacza się największymi zegarami - w trybie bazowym wynoszą 3,3 GHz, z kolei w trybie Turbo wzrastają do maksymalnie 4,4 GHz. To wszystko przy TDP wynoszącym 45W.

Specyfikacja Ryzen 7 4800U Ryzen 5 4600H Ryzen 7 4800H Ryzen 9 4900HS Ryzen 9 4900H Rodzina APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Rdzenie/wątki 8R/16W 6R/12W 8R/16W 8R/16W 8R/16W Zegar bazowy 1,8 GHz 3,0 GHz 2,9 GHz 3,0 GHz 3,3 GHz Zegar Turbo 4,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz iGPU Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (6 CU) Radeon Graphics (7 CU) Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (8 CU) Taktowanie iGPU 1750 MHz 1500 MHz 1600 MHz 1750 MHz 1750 MHz Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz TDP 15W 45W 45W 35W 45W

AMD Ryzen 9 4900H powinien być konkurencją dla topowych jednostek Intel Core i9 dziewiątej oraz dziesiątej generacji. W przypadku Ryzena 9 4900HS, układ świetnie radzi sobie w starciu z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorem Intel Core i9-9880H, pomimo niższego poboru energii, wynikającego z zastosowania 7 nm procesu technologicznego. Obawiamy się jedynie o ilość laptopów z Ryzenem 9 4900H, skoro dotychczas producenci bardzo usilnie próbują marginalizować APU Renoir w swoich ofertach.

