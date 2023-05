Laptop dla czwartoklasistów - w projekcie rządowym wybranych zostało kilkanaście podmiotów i sześć modeli urządzeń

Właśnie rzucono trochę więcej światła w sprawie projektu rządowego mającego zapewnić uczniom klas czwartych laptopy do nauki. Ponad miesiąc temu dyskutowano na temat różnych firm, które składały swoje propozycje sprzętów w tej sprawie. Publicznie ogłoszono, że na tamten moment sklep internetowy x-kom złożył najkorzystniejszą ofertę. Większość osób błędnie założyła, że to właśnie od tej firmy uczniowie otrzymają laptopy. Jednak rzeczywistość okazała się zgoła inna.

Czwartoklasiści nie otrzymają laptopów od jednej firmy, tak jak mówiono na początku projektu rządowego. COAR ogłosił wczoraj (24.05.23 r.) listę czternastu wykonawców, którzy spełniają kryteria i mogą podpisać umowy.

Wszyscy czwartoklasiści mają otrzymać własny komputer już we wrześniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, co roku następni uczniowie będą otrzymywać swoje egzemplarze. Samo urządzenie będzie należeć do rodziców danego ucznia i nie będzie można go sprzedaż przez 5 lat. Komputery będą posiadały także 36-miesięczną gwarancję. Obecnie jest mowa o zakupie 394 346 laptopów, na które przeznaczona zostanie kwota 1 182 000 000 zł. Wszystko ma ostatecznie zostać pokryte ze środków KPO. Tak jak wspomniano we wstępie: na początku była mowa o tym, że to x-kom ma największe szanse na podpisanie umowy i dostarczenie sprzętu. Tak naprawdę informacje tą brano za pewnik i wieść zdążyła się już szeroko rozejść. W trakcie trwania przetargu wyłoniono jednak aż 14 podmiotów i okazuje się, że wszystkie kwalifikują się do podpisania umów ramowych. Tak więc uczniowie będą mogli otrzymać laptopy z różnych źródeł:

Podmiot Oferowany sprzęt Konsorcjum: Advatech SP. z.o.o., Renopol s.c HP ProBook 440 G9 Bechtle direct Polska SP. z.o.o. Fujitsu Lifebook E5410 Konsorcjum: Euvic Solutiis S.A.

Infonet Projekt S.A. Lenovo V15 G3 IAP CTO – LNVNB161216

Typ (MTM) urządzenia: 83C4-S00300 Konsorcjum: Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z.o.o.

MBA System Sp. z.o.o. Lenovo V15 G3 IAP CTO Konsorcjum: Grupa E Sp. z.o.o., F.H.U. Horyzont Krzysztof Lech Acer TravelMate P215-5 MMITIS Sp. z.o.o. Acer TravelMate P2 TMP215-54 Konsorcjum: Intaris Sp. z.o.o., Intaris Piotr Krakowiak Paweł Krakowiak, NTT Technology Sp. z.o.o. Acer TravelMate P2 TMP215-54 Konsorcjum: Integrated Solutions Sp. z.o.o.

Maxto ITS Sp. z.o.o.

Computex Sp. z.o.o. Dell Latitude 3540 Konsorcjum: ITPunkt Sp. z.o.o.

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z.o.o. Acer TravelMate TMP215-54 MDP POlska TS SP. z.o.o. Asus ExpertBook B1502CBA Konsorcjum: Suntar Sp. z.o.o., Egida IT Solutions Sp. z.o.o. HP ProBook 440 G9 x-kom Sp. z.o.o. Asus ExpertBook B1502CBA Konsorcjum: Zakład Systemów Komputerowych ZKS SP. z.o.o.

Domino Computer Jarosław Myśliński, Bcoders S.A. Dell Latitude 3540 Konsorcjum: Image Recording Solutions SP. z.o.o., Terg S.A. Lenovo V15 G3 IAP CTO

Jak można zauważyć, lista zawiera sześć modeli laptopów. Na ten moment nie jest znana ich dokładna specyfikacja ani ostateczne ceny (zostaną podane dopiero w lipcu). Wskazano jednak na fakt, że najlżejszy laptop waży zaledwie 1,4 kg, co z perspektywy dzieci może się okazać dużym plusem. Można także wspomnieć o tym, że przewiduje się bony dla nauczycieli w wysokości 2500 zł, które będą mogły zostać przeznaczone za zakup laptopów spełniających określone warunki. Z wielu źródeł można się dowiedzieć, że przetarg ten jest największym tego typu w całej Europie.

Źródło: Portal Gov