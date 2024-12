Konsola Sony PlayStation 5 jest okropnie zaniedbana przez producentów gier. Użytkownicy sami muszą tworzyć łatki

Pod koniec czerwca bieżącego roku (2023) na światło dzienne zaczęły wychodzić całkiem interesujące fakty na temat konsoli Sony PlayStation 5. Na łamach PurePC wspomnieliśmy wtedy o modyfikacji, która pozwalała na uruchomienie gry Bloodborne na wspomnianej konsoli w 60 kl/s. Okazuje się, że była to tylko kropla w morzu, ponieważ scena "moderska" zaczęła się prężnie rozwijać i dzięki temu wiemy, że PS5 nie osiąga swoich limitów w bardzo wielu tytułach. Co na to twórcy gier?

W wyniku działań wielu moderów można bardzo wyraźnie zauważyć, że konsola Sony PlayStation 5 nie wykorzystuje swoich możliwości w znaczącej części gier. W wielu tytułach konsola potrafi wygenerować nawet ponad 100 kl/s, kiedy twórcy ograniczają produkcję do zaledwie 30.

Wielu z nas zapewne od razu zastanawia się, jakim oprogramowaniem posługują się moderzy, aby wprowadzać do gier odpowiednie łatki oraz swój kod. Jednym z nich jest libhijacker udostępniony przez użytkownika portalu X o nazwie @illusion0002. Nie jest to całkowicie oryginalny projekt, ponieważ opiera się również na pracy innych. Dzięki niemu wspomniany użytkownik był w stanie uruchomić grę Bloodborne w rozdzielczości 720p w 110 FPS (w niektórych lokacjach). Można dodać, że konsola pozwoliła także na wygenerowanie 86 kl/s w The Last of Us Part II i to w rozdzielczości 2560 x 1440 px, z kolei w 1080p było to niemal 105 kl/s. Co ciekawe, usunięcie blokady 30 FPS w tytule Demon Souls (tryb Cinematic) umożliwiło PS5 na osiągnięcie 48 FPS. Dlaczego więc twórcy stosują ograniczenia, które nijak mają się do ogólnej wydajności sprzętu?

Wrote the boarder for this game too. It's likely impossible to guess the performance from a single frame. But it runs 110ish fps here. Counted from multiple frames using the height trick. This is at 720p on PS5. https://t.co/VomRDwpy12 pic.twitter.com/GDer2Cec0p — illusion (@illusion0002) August 21, 2023

Powodów takich działań jest zapewne kilka. Skoro sprzęt Sony jest w stanie osiągnąć lepsze wyniki, które są ograniczane poprzez sztuczne blokady, to można założyć, że twórcom zwyczajnie nie chce się wydawać dodatkowych łatek. Często dzieje się tak w przypadku gier dostępnych na PS4, które są możliwe do zagrania również na kolejnej generacji. Oczywiście przełożyłoby się to na sprawniejsze działanie wielu gier, natomiast studia deweloperskie nie miałyby z tego żadnego zysku. Głównym powodem mogą więc być pieniądze. Jak słusznie zauważył jeden z redaktorów WCCFTech: "zamiast bezpłatnych łatek, doczekamy się większej ilości remasterów". Oczywiście jest cień szansy, że gdy sprawa nabierze rozgłosu i trafi do twórców gier, to wystosują oni oficjalne łatki poprawiające wydajność, natomiast na ten moment użytkownicy konsol Sony PlayStation 5 mogą liczyć jedynie na nieoficjalne wsparcie.

Now in The Last of Us Part 2 and PS5! No 120FPS output though, just 60hz and no VRR (on 4.03) https://t.co/BQ5XCBkScn pic.twitter.com/3D3P8wnPWh — illusion (@illusion0002) August 18, 2023

Źródło: WCCFTech