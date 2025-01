Komisja Europejska wzięła na celownik Google i Samsunga. Powodem umowa tych firm dotycząca... AI

Jako że sztuczna inteligencja (a tak naprawdę dopisek "AI") może w istotny sposób wpłynąć na sprzedaż, to wiele firm stara się oferować rozwiązania z tej dziedziny w swoich produktach. Niektórzy łączą siły, aby odnieść z takich działań obopólne korzyści. Tak właśnie było z Samsungiem i Google, którzy podpisali wieloletnią umowę, aby produkty AI od tej drugiej firmy były dostępne już w serii smartfonów Galaxy S24. Komisja Europejska postanowiła przyjrzeć się tej sprawie.

Komisja Europejska zamierza się bliżej przyjrzeć współpracy, jaką podjęły firmy Samsung i Google. Sprawa tyczy się tego, że smartfony z serii Samsung Galaxy S24 jako jedne z nielicznych mają dostęp do modeli AI od Google.

Komisja Europejska ma zamiar znaleźć dowody, które wskazywałyby na nadużycie swojej pozycji przez omawiane dwa przedsiębiorstwa. Chodzi o zawartą na wiele lat umowę pomiędzy nimi, która pozwala smartfonom z serii Samsung Galaxy S24 korzystać z modelu Gemini Nano i innych usług od Google. Organ wysłał już kwestionariusze do konkurencyjnych firm, aby dowiedzieć się, czy próbowały one nawiązać podobną współpracę z którymś ze wspomnianych przedsiębiorstw, jednak uzyskały negatywną odpowiedź. Świadczyłoby to bowiem o ograniczaniu rywali na rynku, a więc stosowaniu praktyk antykonkurencyjnych.

Na ten moment nie złożono więc żadnego pozwu przeciwko Samsungowi lub Google, ponieważ nie uzyskano jeszcze wystarczających dowodów, aby wnieść sprawę do sądu. Jednak sytuacja może dość szybko posunąć się naprzód, gdyż na udzielenie odpowiedzi na wysłane kwestionariusze wybrane firmy mają czas do 21 lipca 2024 roku, a więc do końca obecnego tygodnia. Natomiast Google już jakiś czas temu zapowiedziało, że Gemini Nano trafi również do innych urządzeń. Jeśli więc Komisja Europejska dowiedzie, że zastosowano tu praktyki monopolistyczne, to być może model AI od Google zawędruje do konkurencyjnych smartfonów z Androidem nieco szybciej.

