Kolekcja PlayStation Plus zostanie zamknięta. Gracze będą mieć ostatnią szansę, by odebrać gry na PlayStation 5

Abonenci pakietu PlayStation Plus którzy mają dostęp do konsoli PlayStation 5 mogą liczyć na pakiet Kolekcji, w skład którego wchodzi aktualnie 19 gier. Są to głównie jedne z najlepszych tytułów poprzedniej generacji, więc nie ulega wątpliwości, że stanowią one świetne pozycje startowe dla tych, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z PS4. Szkoda więc, że już niebawem Kolekcja przestanie być częścią PS Plusa.

Producent prawdopodobnie chce przekonać w tej sposób graczy, że warto dopłacić do droższego pakietu PS Plus Extra ze znacznie większą biblioteką gier. Aktualnym subskrybentom nie pozostaje więc nic innego, jak upewnić się, że tytuły z Kolekcji zostały już przypisane do konta na stałe.

Oficjalny komunikat w tej sprawie brzmi następująco: "Od 9 maja Kolekcja PlayStation Plus nie będzie już dostępna jako jedna z korzyści PlayStation Plus. Do 9 maja możesz dodać dowolne gry z Kolekcji PlayStation Plus do swojej biblioteki gier i grać w dowolnym momencie w przyszłości, mając aktywną subskrypcję PlayStation Plus. Ta zmiana nie będzie miała wpływu na Katalog gier PlayStation Plus, Gry co miesiąc ani inne posiadane korzyści". Wygląda więc na to, że dla dotychczasowych subskrybentów nic się nie zmieni - w końcu wystarczy tylko dodać gry do konta i nadal opłacać abonament. Problem będą mieli jednak ci, którzy po 9 maja będą chcieli po raz pierwszy wejść do świata PlayStation. Oto aktualna lista gier w Kolekcji:



Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS: Second Son

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Monster Hunter: World Mortal

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

Kolekcja PlayStation Plus jest dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 5 i trzeba przyznać, że to jedna z najlepszych funkcji pakietu PS Plus (zwłaszcza w wersji Essential kosztującej 240 zł rocznie). Początkowo wydawało się, że zestaw gier startowych już na zawsze pozostanie w usłudze, więc trochę szkoda, że Sony postanowiło z niego zrezygnować. Prawdopodobnie producent chce w ten sposób przekonać graczy, że warto dopłacić do droższego pakietu Extra (400 zł rocznie) ze znacznie większą biblioteką gier.

Źródło: PlayStation