Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - Test karty graficznej

Dawno w testach kart graficznych na PurePC nie występowały modele Zotac, jednak dzisiaj długoletnia absencja zostaje wreszcie zakończona i prawdopodobnie będziecie mieli okazję częściej oglądać konstrukcje tego producenta na naszych łamach. Firma wielokrotnie udowadniała, że potrafi tworzyć wysokiej jakości sprzęt komputerowy, wyceniony adekwatnie do możliwości i jeszcze oferujący jakieś bonusowe dodatki (np. przedłużoną gwarancję). Zaczynamy natomiast od Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP! Extreme, najmocniejszego modelu bazującego na układzie TU104, który dedykowany jest osobom unikającym podkręcania oraz szukającym fabrycznie wymaksowanych modeli. Wszystko zaniknięto w bardzo zwartej i klasycznej formie.

Autor: Sebastian Oktaba

GeForce RTX 2070 SUPER zbudowano na słabszej odmianie 12 nm rdzenia graficznego TU104 stosowanego wcześniej w GeForce RTX 2080, posiadającego 2560 procesorów CUDA, 160 jednostek teksturujących oraz 64 jednostek renderujących. Dodatkowych jednostek RT uwzględniono 40, natomiast Tensorów jest 320. Twarda specyfikacja techniczna wskazuje na potężny progres wydajności względem zwykłego GeForce RTX 2070, bowiem odmianie SUPER będzie zdecydowanie bliżej do GeForce RTX 2080, aniżeli wcześniejszego modelu. Faktyczna różnica w budowie wynosi zaledwie sześć bloków SM (Streaming Multiprocessor). Automatycznie pojawia się pytanie - czyżby NVIDIA postanowiła ukatrupić GeForce RTX 2080? Odpowiedź będzie twierdząca, ponieważ jego miejsce zajęła odpowiednio wzbogacona wersja SUPER, która oczywiście dystansuje GeForce RTX 2070 SUPER. Nowa rodzina odświeżonych Turingów jest kompletna, a starsze odmiany powoli znikają ze sklepowych witryn. Prawdopodobnie tylko GeForce RTX 2080 Ti utrzyma swoją pozycję, bowiem żadnych konkretnych planów przyspieszenia flagowca w dokumentach NVIDII jeszcze nie widziałem.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP! Extreme to najwyżej pozycjonowana karta graficzna w rodzinie RTX 2070 SUPER tego producenta, docelowo mająca charakteryzować się niskimi temperaturami, nienaganną kulturą pracy i wysokimi realnymi taktowaniami, które wynikają między innymi z efektywności systemu chłodzenia. Zastosowany cooler IceStorm 2.0 to konkretny kawał aluminiowego radiatora, zbiorowisko ciepłowodów plus kombinacja trzech 90 mm wentylatorów przykrytych czarną maskownicą z tworzywa sztucznego. Wszystko doprawiono zaś metalowym backplate i ramkami wzdłuż laminatu usztywniającymi konstrukcję o długości ponad 30 centymetrów. Podświetlenie jest dyskretnie wkomponowane, stanowiąc jedynie dopełnienie „mrocznej” stylizacji. Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP! Extreme to niemalże idealna propozycja dla miłośników klasyki i minimalizmu, stojąca w pewnej sprzeczności względem obecnych rynkowych trendów, gdzie pierwsze skrzypce zaczyna odgrywać RGB. Oczywiście, producent posiada w ofercie znacznie bardziej efektowne modele, aczkolwiek topowy wariant RTX 2070 SUPER prezentuje znacznie skromniejszą formę.

RX 5700 RX 5700 XT RTX 2060 SUPER RTX 2070 SUPER Układ graficzny Navi 10 Navi 10 TU106 TU104 Architektura RDNA RDNA Turing Turing Litografia 7 nm 7 nm 12 nm 12 nm Rozmiar rdzenia 251 mm² 251 mm² 445 mm² 545 mm² Tranzystory 10.3 mld 10.3 mld 10,8 mld 13.6 mld Jednostki SP 2304 2560 2176 2560 Jednostki TMU 144 160 136 160 Jednostki ROP 64 64 64 64 Jednostki RT - - 34 40 Jednostki Tensor - - 272 320 Rozmiar pamięci 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 448.0 GB/s 448.0 GB/s 448.0 GB/s 448.0 GB/s Taktowanie bazowe 1465 MHz 1605 MHz 1470 MHz 1605 MHz Taktowanie boost 1725 MHz 1905 MHz 1650 MHz 1770 MHz Taktowanie pamięci 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Współczynnik TDP 180 W 225 W 175 W 215 W Cena startowa 349 USD 399 USD 399 USD 499 USD Data premiery Lipiec 2019 Lipiec 2019 Lipiec 2019 Lipiec 2019

Bazowe taktowanie rdzenia Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP! Extreme wynosi standardowe 1605 MHz, deklarowany GPU Boost nie powinien jednak spadać poniżej 1830 MHz, podczas gdy faktyczna wartość oscyluje w granicach 1920-1935 MHz, czyli przynajmniej 100 MHz więcej od wersji NVIDIA Founders Edition. Dokładnie 8192 MB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali pracuje z częstotliwością 14000 MHz. Zasileniem Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP! Extreme zajmują się dwie wtyczki (6 i 8-pin PCI-E), a urządzenie potrzebuje w obudowie 2,5 slotu. Warto jeszcze wspomnieć, że najnowsze karty graficzne Zotac AMP! Extreme posiadają algorytm Active Fan Control, który asynchronicznie steruje wentylatorami tzn.: nie wszystkie śmigiełka muszą pracować z identyczną prędkością. Podświetlenie RGB Spectra ograniczono natomiast do logotypu Zotac Gaming umieszczonego na grzbiecie urządzenia. Producent przygotował również własne oprogramowanie FireStorm do zarządzania efektami świetlnymi oraz zegarami, które możecie ściągnąć z oficjalnej strony (LINK). Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP! Extreme zapowiada się ciekawie, zatem pozostaje sprawdzić jak wypadnie w testach wydajności.