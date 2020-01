Plotka: Premiera kart NVIDIA Ampere w drugiej połowie 2020 roku

Ten rok dla użytkowników komputerów będzie niezwykle ciekawy - premiera kolejnej generacji procesorów Intel Core, a także układów AMD Zen 3 przyniesienie kolejne wielkie starcie na rynku procesorów. Niemniej ciekawie będzie w segmencie kart graficznych - premiera kolejnej generacji kart GeForce od NVIDII, kolejne układy AMD bazujące już na architekturze RDNA 2 ze wsparciem dla Ray Tracingu czy w końcu ponowne wejście Intela na rynek dedykowanych GPU. Wszystkie wydarzenia w mniej lub bardziej widoczny sposób łączą się z premierą nowej generacji konsol, która nastąpi już pod koniec tego roku. Nowe informacje w sieci dotyczą tym razem nadchodzącej architektury Ampere od NVIDII, która powinna być najciekawszą premierą zielonych od czasu debiutu Pascali.

Według najnowszych informacji, kolejna generacja kart NVIDIA GeForce - Ampere - zadebiutuje w drugiej połowie roku.

NVIDIA Ampere to kolejna generacja kart GeForce, o której słyszymy już od dłuższego czasu. Co jakiś czas pojawiają się mniej lub bardziej kontrolowane przecieki dotyczące kolejnych układów GeForce RTX. Nowe wieści pochodzą od Taipei Times, jednak wciąż to tylko plotki i niepotwierdzone informacje, o czym warto pamiętać. Według doniesień tajwańskiego źródła, kolejna generacja konsumenckich kart NVIDIA GeForce z rodziny Ampere zadebiutuje dopiero w drugiej połowie roku. Być może wcześniej NVIDIA omówi szczegóły dotyczące kolejnej architektury - najbliższe terminy to GTC 2020 lub Computex. Możliwe też, że premiera odbędzie się w analogicznym okresie co poprzednia architektura Turing (sierpień 2018).

Nowa generacja ma przynieść do 50% wyższą wydajność w porównaniu do kart Turing, przy dwukrotnie lepszej efektywności energetycznej. Takie informacje nie powinny być szczególnie zaskakujące, wszak kolejna generacja będzie się opierać na 7 nm procesie technologicznym TSMC (i w mniejszym stopniu Samsunga). Obecne karty Turing wykorzystują 12 nm proces, który w rzeczywistości jest tylko przypudrowaną, 16 nm litografią. Przejście na niższy proces z pewnością przyniesie dużo lepszy stosunek perf/watt, niż obecne modele Turing. Nowa generacja powinna przynieść również znaczący wzrost wydajności z włączonym Ray Tracingiem, a także komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 4K.

