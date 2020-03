ASRock RX 5600 XT - Skok wydajności z nowym VBIOSem

O ile w najwyższym i najdroższym segmencie rynku kart graficznych od dawna króluje NVIDIA, tak półka niska i średnia to wieczna walka Zielonych z Czerwonymi: kolejne modele, bliźniaczo podobne do obecnych już na rynku, obniżki cen czy promocje dorzucające w gratisie ciekawą grę. A najnowsza generacja nie zawsze jest najbardziej opłacalna, gdy w sklepach nadal zalegają przedstawiciele poprzedniej, nadal wydajnej rodziny. W przypadku Radeona RX 5600 XT, AMD zwiększyło zegary z jakimi pracują kości pamięci tuż przed premierą. Nie wszyscy producenci byli na to gotowi i na rynku nadal jest sporo układów z wolniejszymi parametrami. ASRock postanowił rozwiązać to prostą aktualizacją VBIOSu.

Nowe oprogramowanie przygotowane zostało dla kart graficznych ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC, RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC oraz RX 5600 XT Challenger D 6G OC.

Warto przypomnieć, że karta graficzna AMD Radeon RX 5600 XT miała pierwotnie dysponować pamięciami typu GDDR6 12 Gbps. Potwierdzały to wszystkie dostępne przecieki oraz pierwsze wyniki wydajności. NVIDIA postanowiła zaskoczyć konkurenta obniżką cen modelu GeForce RTX 2060, co zmusiło Czerwonych do kontrataku. Taktowania VRAMu postanowiono więc zwiększyć do 14 000 MHz, acz niestety część partnerów rozesłała już produkty zgodne z pierwotną specyfikacją do dystrybucji i sklepów. Wybrane firmy przygotowały dla konsumentów nowe VBIOSy, jak chociażby PowerColor i MSI, a do tego grona dołączył teraz także ASRock.

Tajwański producent poinformował oficjalnie, że modele kart graficznych ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC, RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC oraz RX 5600 XT Challenger D 6G OC otrzymają "wsparcie" dla pamięci VRAM 14 Gbps. Wystarczy pobrać i zaktualizować oprogramowanie karty graficznej. W tym celu trzeba wejść na oficjalną stronę ASRocka, odszukać swój model, wejść w zakładkę "Support", a następnie "VBIOS" i pobrać najnowszy plik datowany na 23 marca 2020 roku. Waży on nieco ponad 1 MB. Innymi słowy nie trzeba się już martwić, czy kupujemy "starego" Radeona RX 5600 XT pochodzącego z pierwszych dostaw, bo kilkoma kliknięciami możemy przerobić go na "nowego" i wydajniejszego.

Źródło: ASRock