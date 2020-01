AMD Radeon RX 5600 XT - Autorskie modele od MSI, XFX i ASRock

Niski oraz średni segment to sprzęt, który najchętniej kupowany jest przez konsumentów. Nic dziwnego, gdy w zdatnej do zaakceptowania cenie otrzymujemy procesor czy kartę graficzną zdolną do komfortowej gry w najpopularniejszej obecnie rozdzielczości, czyli Full HD. Spore nadzieje wiązane były z układami AMD Radeon RX 5500 XT, które premierę miały na początku grudnia ubiegłego roku. Odpowiedź na konkurencyjnego GeForce GTX 1650 SUPER można by nawet zaliczyć do udanych, gdyby nie wysoka cena. Sporo fanów Czerwonych postanowiło więc jeszcze poczekać na model wyżej w postaci Radeona RX 5600 XT. Ku ich zadowoleniu możemy powiedzieć, że trzech dużych producentów kart graficznych nie potrafiło dotrzymać tajemnicy, a my poznaliśmy specyfikację i wygląd ich autorskich wersji.

Producenci potwierdzili, że AMD Radeon RX 5600 XT dysponuje 2304 procesorami stumieniowymi połączonymi z 6 GB pamięci GDDR6.

Pierwszy z opisywanych dzisiaj modeli AMD Radeon RX 5600 XT to propozycja od XFX. Producent zdaje się coraz bardziej popadać w szaleństwo w przypadku nazewnictwa swoich produktów, a efektem tego jest XFX Radeon RX 5600 XT THICC II PRO STAGING. Sama karta graficzna korzysta ze znanego nam już układu chłodzenia opartego na aluminiowym radiatorze z miedzianymi rurkami cieplnymi, dwóch wentylatorach oraz metalowym backplate. Wykorzystano kolorystykę znaną nam już z Radeona RX 5500 XT THICC II PRO. Producent potwierdził, że karta dysponuje 2304 procesorami stumieniowymi połączonymi z 6 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 192-bitowej szynie danych. Mamy tutaj do czynienia z fabrycznym OC i zegary w trybie game wynoszą 1460 MHz zamiast domyślnych 1375 MHz.

Kolejna karta graficzna to produkt MSI. Tajwański producent szykuje na premierę aż cztery różne modele, po dwa dla serii Gaming oraz MECH w wersji z i bez OC. W przecieku mowa o drugiej rodzinie i ponownie mowa o układach chłodzenia identycznych, do tych stosowanych w modelu RX 5500 XT. Zegary MSI RX 5600 XT MECH OC wynoszą 1185 MHz w trybie bazowym, 1420 MHz w trybie game i 1600 MHz w trybie boost. MSI RX 5600 XT MECH dysponuje zdecydowanie niższymi zegarami, które prawdopodobnie są wartościami referencyjnymi, jest to kolejno 1130, 1375 i 1560 MHz. Na zakończenie został nam najmłodszy i najmniej popularny w Polsce producent kart graficznych, czyli ASRock. Mamy tutaj jednak do czynienia z modelem z najbardziej okazałym układem chłodzenia z trzema wentylatorami. Całość ma długość 29 centymetrów. Tajwańska propozycja zasilana jest pojedynczą wtyczką 8-pin oraz dysponuje trzema złączami DisplayPort 1.2a oraz jednym HDMI 2.0b.

