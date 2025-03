Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 50 w nowych szatach. ZOTAC prezentuje serię SOLID CORE dla kilku modeli

Sytuacja na rynku kart graficznych nie jest obecnie zbyt ciekawa, gdyż ze świecą szukać modeli NVIDIA GeForce RTX z serii 50 w cenach MSRP (nie licząc GeForce RTX 5070). Kolejni producenci wciąż prezentują jednak swoje niereferencyjne wersje, a jedną z ostatnich nowości są te od firmy ZOTAC. Można mówić o cichej premierze - omawiane odsłony pojawiły się na stronie producenta, ale nie były wcześniej zapowiadane. Wyróżniają się odchudzoną konstrukcją względem poprzedników.

Nowe warianty kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50 pojawiły się ze strony firmy ZOTAC. Mowa o serii SOLID CORE, która została wprowadzona po cichu. Nowości zaoferują smuklejszą konstrukcję, która nadal zajmie 3-sloty.

Do sprzedaży trafią łącznie cztery nowe niereferencyjne modele od marki ZOTAC, które zostały wymienione w poniższej tabeli (jest szansa, że z czasem dojdą kolejne). Warianty SOLID CORE OC mają rzecz jasna wyższe zegary (i ceny), ale na tym różnice się kończą. Konstrukcja kart graficznych jest 2,5-slotowa, choć i tak ostatecznie zajmą one 3-sloty przez samego śledzia (jeśli zależy nam na podobnych, ale 2-slotowych edycjach od ZOTAC-a, to możemy skierować się w stronę wersji ZOTAC GeForce RTX 5070 SOLID - niestety GeForce RTX 5070 Ti SOLID oraz GeForce RTX 5080 SOLID pochłaniają już 3 miejsca). Na pokładzie znalazło się chłodzenie IceStorm 3.0 z komorą parową (+wentylatory BladeLink), podświetlenie SPECTRA RGB, a także metalowa rama i backplate. Nie zabrakło przy tym złącza 12V-2x6 (Safety Light).

ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE OC ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID CORE ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC Cena 3999 zł 4299 zł 5999 zł 6199 zł MSRP referencyjnych modeli od NVIDII 3899 zł - 5199 zł -

Źródło cen modeli od ZOTAC-a: x-kom

Z pomniejszych, aczkolwiek istotnych rzeczy, można wspomnieć o tym, że w zestawie znajdziemy podpórkę pod kartę graficzną. Funkcja FREEZE pozwoli na cichą pracę, ponieważ wentylatory uruchomią się dopiero wtedy, kiedy będzie to konieczne. Omawiane modele od marki ZOTAC mogą liczyć na 36-miesięcy gwarancji u tego producenta. Na ten moment nie wiadomo, w jakim okresie można oczekiwać dostępności w sklepach, choć jeśli podane ceny zostaną zachowane, to będziemy mieli do czynienia z jednymi z tańszych wariantów (jednak kwota zakupu "5080-tki" jest bardzo oddalona od MSRP). Więcej informacji na temat tytułowych niereferencyjnych modeli możemy znaleźć na oficjalnej stronie internetowej producenta.

Źródło: TechPowerUp, VideoCardz, ZOTAC, x-kom