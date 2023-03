Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 w wersji Founders Edition nie są już dostępne w sprzedaży

Pierwsze układy GeForce RTX 3000 zostały zaprezentowane ok. 2,5 roku, a dziś w sklepach można już nabyć jednostki z serii RTX 4000. Nie ulega więc wątpliwości, że w normalnych okolicznościach na tym etapie poprzednie karty powinny zostać już zapomniane przez graczy, aczkolwiek nawet dziś w sklepach nadal znaleźć można mnóstwo różnych jednostek opartych na architekturze Ampere. Wszystko wskazuje jednak na to, że czasy układów GeForce RTX 3000 dobiegają właśnie końca.

Brak jednostek RTX 3000 prosto od NVIDII wskazuje, że nadszedł kres poprzedniej generacji. Pozostaje nam więc tylko czekać, aż producent zaprezentuje kolejne, bardziej przystępne cenowo układy z serii RTX 4000.

Jak informuje serwis Cowcotland, zarówno francuska jak i amerykańska witryna NVIDII pokazują zerową dostępność kart graficznych GeForce RTX 3000 Founders Edition. Brak jednostek prosto od Zielonych jasno wskazuje, że nadszedł kres poprzedniej generacji. Omawiane modele w ogóle nie są wyświetlane na listach, a jeśli któryś zagraniczny sklep (np. Best Buy) ma jeszcze takie układy w ofercie, to i tak nie ma możliwości złożenia zamówienia online. Warto dodać, że karty RTX 3000 FE pozostają oficjalnie niedostępne również w innych krajach, także w Polsce.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy NVIDIA usunęła wszystkie karty graficzne RTX 3000 Founders Edition ze swojej oficjalnej strony. Ponad 2 lata temu, chwilę po premierze kart zniknęły z witryn z powodu tzw. "błędu technicznego", jednak jakiś czas później wszystko wróciło do normy. Wydaje się więc, że powoli rozchodzą się wszystkie zapasy GeForce'ów poprzedniej generacji i robi się już miejsce dla kolejnych kart graficznych Ada Lovelace. Do tej pory NVIDIA zaprezentowała modele RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070 Ti, jednak wszystkie są dostępne w stosunkowo bardzo wysokich cenach. Nadchodzące układy RTX 4070 czy RTX 4060 (Ti) powinny zastąpić starsze modele oparte na architekturze Ampere.

Źródło: VideoCardz, Cowcotland