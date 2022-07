Jaka myszka do gier? Jaka klawiatura mechaniczna? Co wybrać? Poradnik zakupowy i polecane peryferia na lipiec 2022

Klawiatura i myszka to nierozłączne elementy każdego komputera stacjonarnego, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo szybko ewoluowały. Kiedyś rządził jeden fason, dostępny był przeważnie jeden kolor, nawet nie wspominając o dodatkowych rozwiązaniach czy technologiach, którymi obecnie jesteśmy wręcz zasypywani. Dzisiaj sprawy wyglądają inaczej, bowiem rynek peryferiów bardzo mocno się rozrósł. Klawiatury i myszki występują w niezliczenie wielu wariantach, powszechne stało się podświetlenie, programowalne przyciski, modularna budowa czy działanie bezprzewodowe oparte na ultra niskich opóźnieniach. Znalezienie optymalnego urządzenia do grania albo zwyczajnej pracy stało się przez to jednak trudniejsze... I właśnie dlatego powstał poradnik jaką klawiaturę i mysz kupić.

Autor: Ewelina Stój

Dzisiaj nie wystarczy mieć tylko pieniądze, żeby otrzymać dobry produkt. W dobie tak zróżnicowanego asortymentu, równie ważna (może nawet ważniejsza) jest wiedza na temat specyfikacji urządzeń, a także świadomość, że pewne elementy tej specyfikacji są ważniejsze od innych, choćby na pierwszy rzut oka wyglądało to inaczej. Weźmy na przykład opisywaną jako DPI rozdzielczość sensora myszy, którą producenci wciąż starają się zaimponować. Oferują klientom nawet 16 tys. DPI, podczas gdy większości użytkowników spokojnie wystarczy już 4 tys. DPI. Ostatecznie, ważniejsza okazuje się tu m.in. precyzja sensora. Podobnie ma się rzecz w temacie podświetlenia, a przecież od RGB LED istotniejsza może być wytrzymałość przełączników czy długość pracy na akumulatorze. Dlatego też niniejszy poradnik zakupowy ma na celu wskazanie 18 modeli myszy i klawiatur, które oferują najlepszą jakość i funkcjonalność w stosunku do ceny, dzięki czemu unikniecie wielu podobnych, opisanych powyżej rozterek.

Wybór właściwej myszy czy klawiatury jest tylko pozornie łatwy. W dobie tak zróżnicowanego sklepowego asortymentu, nietrudno jest kupić coś, co ostatecznie nie spełni naszych oczekiwań. Dlatego właśnie powstał ten poradnik - aby pomóc w odnalezieniu tej najlepszej myszy i klawiatury.

Prawdziwe różnice, które definiują funkcjonalność myszy i klawiatur, drzemią nie tylko w ich wyglądzie, ale przede wszystkim w ich wnętrzu. Najbardziej znaczącym elementem wpływającym na wydajność myszy jest bezsprzecznie jej sensor. Choć sensory laserowe to zasadniczo nowsze rozwiązanie, myszy optyczne wciąż mają się bardzo dobrze. Mimo że nie mogą pracować na powierzchniach takich jak np. szkło, to nie są podatne np. na niepożądane wygładzanie ruchów kursora. Kolejnymi ważnymi elementami, które mogą wpłynąć na dobór myszy jest np. ilość konfigurowalnych przycisków, czy też dodatkowe odważniki, które dociążą konstrukcję według uznania właściciela. Istotny jest też kształt myszy, a co za tym idzie dostosowanie jej do wielkości naszej dłoni oraz preferowanego chwytu. Co więc warto wziąć pod uwagę przy wyborze myszy?

Sensor oraz rozdzielczość: Do pracy biurowej wystarczy nam mysz o maksymalnym DPI na poziomie do 3 tys. Tu, bardziej niż rodzaj sensora, liczyć się będzie kształt myszy, dzięki któremu będziemy w stanie pracować bez zmęczenia dłoni i nadgarstka. Gracze powinni zainteresować się z kolei myszami o nieco większych rozdzielczościach maksymalnych, od 3 do 5 tys. DPI (górny pułap polecany jest wtedy gdy gramy w rozdzielczości 4K lub na stanowisku z kilkoma monitorami). Na szczęście dysponujemy bazą najbardziej precyzyjnych sensorów, więc warto zainteresować się myszkami "uzbrojonymi" w modele takie jak: PixArt PMW 3325, PMW 3330, PMW 3310, PMW 3360, PMW 3389, Mercury, HERO czy TrueMove3.

Podświetlenie LED: Wielu graczy lubi podświetlenie LED, jednak trzeba pamiętać, że jakość tych iluminacji bywa różna. Niektóre myszy oraz klawiatury świecą na przykład tylko jednym kolorem, podczas gdy inne całą paletą RGB. Trzeba też pamiętać, że peryferia mogą mieć kilka stref podświetlenia i wiele trybów, a także pozwalać na zarządzanie natężeniem podświetlenia lub na zupełne jego wyłączenie. Ważne w tej kwestii jest więc też rozbudowane oprogramowanie komputerowe, dedykowanie danemu modelowi.

Chwyt, odważniki, przełączniki: Claw (chwyt à la szpon), Fingertip (chwyt opuszkami palców) oraz Palm (chwyt całą dłonią) - to wszystko rodzaje chwytów, jakimi zwykliśmy obsługiwać myszy. Zależą one i od budowy myszy, i od wielkości naszej dłoni. Warto wiedzieć, czy daną mysz będziemy w stanie obsługiwać ulubionym chwytem, jeszcze przed jej zakupem. Ważna jest też waga myszy - jedni lubią konstrukcje ultra lekkie, inni zaś cenią, gdy mysz ma możliwość dociążenia odważnikami. Na końcu mamy jeszcze kwestię zastosowanych w gryzoniach przełączników. Zdecydowana większość myszy pracuje na japońskich switchach OMRON i przynajmniej takich przełączników powinniśmy poszukiwać w wymarzonej myszy.

Wybór klawiatury rozbija się o kolejne decyzje. Jest tu nieco trudniej niż w przypadku myszy, jako że klawiatury oferują dużo większą funkcjonalność i spora jej część opiera się na dedykowanym oprogramowaniu. Podstawowym wyborem powinien być jednak rodzaj przełączników, na jakich zbudowano konstrukcję. Niektóre, poprzez swoją kulturę pracy lepiej nadają się do pisania, inne zaś do grania (choć nie jest to regułą, bowiem są gracze, którzy lubią grać na przełącznikach, które zasadniczo polecane są do pisania). Sprawa jest tym bardziej trudna, że do niedawna liczyło się w zasadzie dwóch lub trzech producentów przełączników mechanicznych, zaś dziś już niemal każdy producent klawiatur, produkuje także własne autorskie rozwiązania. Na co więc warto zwrócić uwagę przy wyborze klawiatury do pracy czy też grania?

Typ klawiatury: Na rynku mamy klawiatury membranowe, mechaniczne, hybrydowe i optyczne. Każda z nich cechuje się inną kulturą pracy. Obecnie mechanicznych zwykło się używać do grania, zaś membranowych (powoli wracających do łask) do pisania. Te drugie są bowiem zdecydowanie cichsze ze względu na budowę przełącznika. Cichą pracę membranówek i responsywność mechaników próbują z różnym skutkiem połączyć klawiatury hybrydowe, a także optyczne, ale to wciąż tylko ułamek wszystkich klawiatur na rynku.

Rodzaj przełączników mechanicznych: Tych przełączników znajdziemy na rynku najwięcej. Produkują je marki takie jak Outemu, Kailh czy Cherry, jednak ich kolorystyka, niezależnie od producenta, zawsze mówi o ich cechach. Niebieskie to dość głośne i "twarde" przełączniki o wyczuwalnym punkcie aktywacji, polecane osobom, które dużo piszą. Czerwone to przełączniki liniowe dla graczy. Są jeszcze przełączniki brązowe (pomost między czerwonymi, a niebieskimi), przełączniki Speed czy Silent wprowadzające np. coraz niższe opóźnienia czy mniejszy hałas. Jednak wszystkie mają zasadniczo wspólne cechy, które odnajdziemy też w autorskich przełącznikach firm takich jak Cooler Master, Razer, HyperX czy SteelSeries.

Dodatkowe opcje: Klawiatury identycznie jak myszy, mogą oferować tym więcej, im więcej pozwoli nam dedykowane im oprogramowanie. Niektóre pozwolą np. na nagrywanie makr czy przypisanie koloru podświetlenia do każdego klawisza oddzielnie. Klawiatury, bez względu na typ, mogą też być wyposażone w podkładki pod nadgarstki, które pełnią rolę ergonomiczną. Producenci montują w klawiaturach także pokrętła głośności czy dedykowane wyświetlacze, a także dodatkowe porty USB. Wraz z takim wyposażeniem, rośnie oczywiście cena urządzenia, lecz warto jest wiedzieć, że obecność dodatkowych gadżetów wcale nie musi oznaczać, że dana konstrukcja jest dopracowana pod bardziej podstawowymi kątami, jak jakość przełączników czy jakość materiałów, z którego została wykonana.

Ten poradnik skierowany jest przede wszystkim do mniej zaawansowanych użytkowników, którzy bezskutecznie poszukują nowej myszy czy klawiatury. W zestawieniu znalazły się wybrane przez nas konstrukcje w cenach od około 50 do niemal 1000 złotych, jednak bez wyraźnego rozgraniczenia podstron na peryferia biurowe czy gamingowe. Wszystko dlatego, że obecnie obie te sfery zaczynają się przenikać, zwłaszcza ze względu na pracę w trybie home office. I tak mysz gamingowa oferująca np. ergonomicznie wyprofilowany kształt, z powodzeniem posłuży nam i do grania, i do przeglądania sieci czy dokumentów. Podobnie gamingowe klawiatury: modele o pewnych cechach takich jak np. przełączniki membranowe lub niebieskie przełączniki mechaniczne, będą stanowić bardzo dobry kompromis dla osób, które zarówno grają jak i sporo piszą. Niniejszy poradnik przygotowany we współpracy ze sklepem morele.net i stanowi on uzupełnienie polecanych zestawów komputerowych. Jest aktualizowany w cyklu kwartalnym.