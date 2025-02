Jak zablokować numer telefonu w Androidzie i gdzie znaleźć listę zablokowanych numerów? Poradnik krok po kroku

Smartfony to wspaniały wynalazek. Są tak uniwersalne, że w zasadzie łatwiej jest napisać, do czego nie służą, niż do czego przydają się na co dzień. To w zasadzie małe, wszechstronne, kieszonkowe komputery, które dają nam możliwość korzystania z globalnej łączności niemal w czasie rzeczywistym, dostęp do milionów utworów muzycznych o dowolnej porze dnia i nocy, pozwalają robić całkiem dobre zdjęcia i nagrywać wideo, wyszukiwać potrzebne informacje, sprawdzać rozkład jazdy, kupować produkty, grać w gry, oglądać filmy, uwierzytelniać się w przeróżnych usługach, zamawiać jedzenie lub przejazdy, wyświetlać i tworzyć dokumenty, łatwo nawigować po świecie za pomocą GPS i znacznie więcej. Trzeba jednak przyznać, że jedną z ich najważniejszych funkcji jest komunikacja.

Autor: Tomasz Duda

Telefon mamy niemal zawsze przy sobie lub w zasięgu ręki. W razie potrzeby możemy go tymczasowo wyciszyć, ale bardzo rzadko zdarza się, żebyśmy go całkowicie wyłączali, ponieważ, spójrzmy prawdzie w oczy, jesteśmy od niego do pewnego stopnia uzależnieni, czasami nawet wbrew swojej woli. Problem tkwi jednak w tym, że skoro smartfon jest ciągle aktywny, to jesteśmy zmuszeni radzić sobie np. z niechcianymi połączeniami telefonicznymi i wiadomościami. Czasami zadzwoni natrętny sprzedawca od fotowoltaiki, usług ubezpieczeniowych czy bankowych, innym razem ktoś będzie chciał nas zwyczajnie oszukać, a przy kolejnej okazji pojawią się dziwne połączenia z od bliżej nieokreślonych osób, nawet z innych krajów. Jasne, że możemy część tych połączeń zablokować, stosując dobre aplikacje antyspamowe, ale z doświadczenia wiem, że używają ich tylko bardziej świadomi użytkownicy, a większość innych osób albo korzysta z blokowania numerów bezpośrednio w Androidzie (np. w systemowej aplikacji Telefon czy Wiadomości), albo zupełnie nie wie, jak sobie z tym poradzić. Dlatego ten, krótki poradnik przeznaczony jest głównie dla osób początkujących lub takich, które nie używały dotychczas funkcji blokowania numerów.

Jeśli należysz do osób, które od czasu do czasu borykają się z natrętnymi, niechcianymi połączeniami telefonicznymi lub spamowymi wiadomościami SMS i chcesz zablokować wybrane numery telefoniczne albo wręcz automatycznie blokować połączenia od nieznanych numerów, to ten poradnik jest dla Ciebie.

Jak zablokować numer telefonu w systemie Android?

Zasadniczo proces blokowania numerów telefonicznych oraz wyświetlania listy zablokowanych numerów jest bardzo szybki i łatwy. Można to zrobić dosłownie w kilku krokach. Zaznaczę jednak, że ja poniższe porady wykonywałem na smartfonie Google Pixel 6a, działającym pod kontrolą czystego systemu Android 14 (bez nakładki). Metoda ta może się różnić w telefonach, które mają nakładki i korzystają z innych aplikacji telefonu, wiadomości SMS lub kontaktów. Na szczęście w razie potrzeby można zainstalować identyczne aplikacje, jakich ja użyłem, czyli: Telefon Google, Wiadomości Google oraz Kontakty (też od Google). Zanim jednak przejdziemy do tego, gdzie można znaleźć listę zablokowanych numerów telefonicznych, warto napisać jak w ogóle zablokować wybrany numer. Aby to zrobić, otwórz aplikację Telefon Google i przytrzymaj palec przez około 2 sekundy na wybranym numerze telefonicznym. Pojawi się menu kontekstowe, w którym dotknij opcji Zablokuj/zgłoś spam, a następnie w małym okienku potwierdź, używając przycisku Zablokuj. Opcjonalnie możesz też zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Zgłoś połączenie jako spam. Jeśli Google dostanie taką informację od odpowiedniej liczby osób, to jest szansa, że doda ten numer do filtru antyspamowego, który też działa w systemie Android.

Jak automatycznie blokować nieznane numery telefonów w Androidzie?

A co zrobić, jeśli nie chcesz w ogóle odbierać połączeń od nieznanych numerów, których nie masz zapisanych w liście kontaktów, i do których nigdy nie wykonywałeś połączeń? Jak się okazuje, ich blokowanie też jest bardzo łatwe i w dodatku może odbywać się zupełnie automatycznie. W systemie Android dostępna jest odpowiednia funkcja. Aby z niej skorzystać, otwórz aplikację Telefon Google, dotknij ikony z trzema kropkami w prawym, górnym narożniku wyświetlacza, a następnie wejdź w Ustawienia. Pojawi się menu, w którym dotknij pozycji Zablokowane numery. W tym miejscu na samej górze widoczna jest opcja o nazwie Nieznane. Gdy ją aktywujesz, to nie będziesz otrzymywać połączeń telefonicznych, ani wiadomości SMS / MMS od nieznanych numerów. Rzecz jasna warto to wcześniej przemyśleć, bo czasami może się zdarzyć, że jakaś obca osoba będzie miała Ci coś ważnego do przekazania, a w takim przypadku może się nie dodzwonić.

Gdzie znaleźć zablokowane numery na telefonie z Androidem?

Po dłuższym czasie używania telefonu lista zablokowanych numerów telefonicznych może być bardzo długa. Na szczęście po przesiadce z jednego smartfonu z Androidem na inny nie trzeba wszystkich numerów blokować ponownie. Tutaj docenić można jedną z ważniejszych funkcji systemu Android, czyli synchronizację danych ze swoim kontem Google. Jeśli na nowym urządzeniu zalogujesz się na ten sam profil, to lista zablokowanych numerów zostanie samoczynnie pobrana (oczywiście pod warunkiem, że tej opcji nie wyłączysz). Aby zobaczyć listę zablokowanych numerów, otwórz aplikację Telefon Google, dotknij przycisku menu (trzy kropki w prawym górnym narożniku wyświetlacza), wejdź w Ustawienia, a na końcu w Zablokowane numery. Tutaj wyświetla się cała lista. Jeśli jakiś numer został zablokowany przypadkowo i chcesz go odblokować, to po prostu dotknij przycisku X po prawej stronie od tego numeru.

Jak sprawdzić zablokowane numery w wiadomościach SMS / MMS?

Problem notorycznych prób kontaktu ze strony nieznanych, niegodnych zaufania lub natrętnych numerów dotyczy nie tylko połączeń telefonicznych. Równie często, a może nawet częściej pojawiają się niechciane wiadomości SMS. Przeróżne oferty sprzedaży, wątpliwe promocje, zwykłe naciąganie lub oszustwa, wiadomości od osób, z którymi nie życzymy sobie rozmawiać. Wszystkie te numery można blokować, tworząc sukcesywnie czarną listę, która będzie później synchronizowana w ramach indywidualnego konta Google. Aby to zrobić, otwórz aplikację Wiadomości Google, następnie dotknij swojego zdjęcia profilowego w prawym górnym narożniku wyświetlacza, a na koniec wejdź w Spam i zablokowane. Tutaj znajdziesz zablokowane wiadomości. Możesz też w tym miejscu użyć przycisku z trzema kropkami (prawy górny narożnik) i wejść w zablokowane numery i potencjalnie je odblokować jeśli zaistnieje taka konieczność.

Jak znaleźć zablokowane numery w kontaktach na telefonie?

Kończąc temat, dodam, że jeśli ktoś chce, to alternatywnie może sprawdzić zablokowane numery telefoniczne, również korzystając z aplikacji Kontakty (Google). Tutaj też procedura jest ekstremalnie prosta, bo tak naprawdę konieczne są dwa kroki. Po otwarciu aplikacji Kontakty należy na dolnym pasku dotknąć karty Napraw i zarządzaj. Wyświetli się odpowiednia strona z opcjami, na której w sekcji Inne narzędzia znajdziesz pozycję Zablokowane numery. Prowadzi on do dokładniej tej samej czarnej listy, która była dostępna w aplikacjach Telefon Google i Wiadomości Google. Jak widać blokowanie niepożądanych i natrętnych numerów telefonicznych w Androidzie jest bardzo łatwe, podobnie jak ich odblokowywanie. Jeśli chodzi o inne aplikacje do blokowania połączeń telefonicznych (w tym spamu), można wymienić takie jak: Odebrać telefon, Hiya, Blokowanie połączeń czy Filtr połączeń.