Jak w Windows 11 przywrócić wygląd eksploratora plików z Windows 10? Krótki poradnik krok po kroku

Windows 11 został wydany pod koniec 2021 roku, więc jest z nami już od kilku lat i część osób przyzwyczaiła się do niego, a nawet go polubiła. Jak zapewne wszyscy dobrze wiemy, Windows jako całość zdecydowanie dominuje wśród desktopowych systemów operacyjnych również w skali globalnej, a w samej Polsce korzysta z niego nawet około 85% wszystkich użytkowników komputerów podłączonych do Internetu. Jednak jeśli przyjrzeć się bliżej poszczególnym wersjom, to można zauważyć, że najwięcej osób używa nadal Windows 10 (około 60%), a Windows 11 ma w naszym kraju udział 38%. Z jednej strony może się to wydawać dziwne, bo Microsoft oferował darmową aktualizację do nowszego Windows 11. Z drugiej jednak strony, czasami nawet za darmo to niezbyt atrakcyjna oferta. Najwyraźniej są takie elementy w dziesiątce, które po prostu bardziej podobają się użytkownikom.

Autor: Tomasz Duda

Niedawno, przy okazji długiego weekendu klasycznie spotykałem się z rodziną i znajomymi, ale w pewnym momencie temat zszedł na gry, karty graficzne, ogólnie komputery, a także na samego Windowsa. Pojawiły się przeróżne narzekania dotyczące wyglądu, ergonomii interfejsu i rozmaitych funkcji. Padło nawet pytanie, czy można łatwo przywrócić wygląd Eksploratora plików do takiej postaci, jak w Windows 10. I jak się okazuje: można. W zasadzie to Windows 11 ma zintegrowany w sobie zarówno nowy, jak i stary wygląd, tylko sam producent oprogramowania utrudnia jego przełączanie. Można to jednak zmienić na stałe, a w zależności od numeru konkretnej aktualizacji Windows 11, da się to zrobić całkowicie bez używania jakiegokolwiek narzędzia (tylko modyfikacja rejestru) albo uruchamiając jeden, całkowicie darmowy i łatwy w użyciu program. Jeśli zatem ktoś ma ochotę na taką zmianę, to zapraszam do tego prostego, krótkiego poradnika krok po kroku.

Sporo osób korzysta z Windows 11, ale część z nich nadal tęskni za ergonomią i wyglądem Windows 10. Na szczęście jest bardzo szybka i łatwa metoda na przywrócenie starszego wyglądu “wstążki” w Eksploratorze plików, a nawet modyfikacji wyglądu paska zadań i menu Start, do postaci znanej z Windows 10. Trzeba wykonać tylko kilka kroków.

Metoda 1: ExplorerPatcher. Szybka, łatwa i darmowa zmiana wyglądu Windows

Zacznę od metody najszybszej, najłatwiejszej i najbardziej uniwersalnej, a przy okazji też całkowicie darmowej. Wygląd Eksploratora plików z Windows 10 można przywrócić na stałe w Windows 11 za pomocą narzędzia ExplorerPatcher, które pobierzesz z popularnego portalu GitHub. Jest to oprogramowanie o otwartym źródle (open source) i co ważne, nie trzeba go nawet klasycznie instalować, wystarczy pobrać plik i uruchomić. Aplikacja jest przetłumaczona na język polski. Metoda ta powinna zadziałać z różnymi pakietami aktualizacji Windows 11, w tym 22H2, 23H2, a być może także z przyszłymi, bo aplikacja jest cały czas rozwijana. Rzecz jasna warto ostrzec, że modyfikowanie Eksploratora plików i innych elementów systemu Windows może zawsze nieść ze sobą pewne ryzyko pojawienia się błędów, a w ekstremalnych przypadkach nawet poważnego uszkodzenia systemu. Dlatego wykonujesz to na własną odpowiedzialność. Ja wprowadziłem te zmiany na swoim komputerze i nie zauważyłem żadnych błędów, ale to nie znaczy, że nie pojawiają się one nigdy. Nie jest też rekomendowane robienie tego na ważnych komputerach służących do celów służbowych itp. Dodatkowe informacje odnośnie instalacji i cofania zmian (usuwania ExplorerPatcher) znajdziesz na podlinkowanej wyżej stronie twórcy oprogramowania na GitHub. Warto tam zajrzeć.

Cały proces wygląda następująco. Po ściągnięciu ep_setup.exe otwórz go. Jeśli wyświetli się pytanie: “Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzanie zmian na tym urządzeniu?” kliknij przycisk “Tak”. Od tego momentu ExplorerPatcher już działa, mimo że może nie wyświetlić się żadne okno. Jeśli nie widzisz żadnych zmian w Eksploratorze, to wejdź w ustawienia aplikacji. Otwórz menu Start i wpisz “explorer”. Pojawi się pozycja o nazwie: Właściwości (ExplorerPatcher), kliknij ją lewym przyciskiem myszy. Dopiero teraz pojawi się okno z ustawieniami. Opcjonalnie możesz też kliknąć pasek zadań prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Właściwości.

Warte odnotowania jest to, że ExplorerPatcher nie tylko służy do zmiany Eksploratora z Windows 11 na Windows 10, ale też potrafi w podobnym stylu zmodyfikować wygląd paska zadań oraz menu Start. Jeśli więc chcesz mieć spójne wrażenia z obsługi systemu Windows 11, ale tęsknisz za wyglądem i ergonomią Windows 10, to wspomniane narzędzie pozwoli wprowadzić kilka podstawowych zmian. Zresztą przeróżnych opcji jest tutaj znacznie więcej. Warto je przejrzeć, bo może się okazać, że będą one również przydatne. Rzeczą, którą omawiam w tym krótkim poradniku, jest tylko zmiana wyglądu okien Eksploratora z wersji 11 na 10, więc aby to zrobić, trzeba wejść w grupę ustawień o nazwie “Eksplorator plików”, a następnie przy pozycji “Wygląd okna” kliknąć rozwijane menu i w nim wybrać “Wstążka Windows 10”. Zmiany mogą pojawić się samoczynnie, po automatycznym zamknięciu i ponownym uruchomieniu Eksploratora. Jeśli to nie nastąpi, możesz ręcznie kliknąć opcję “Zrestartuj Eksplorator plików” na samym dole okna. To wszystko! Od teraz możesz cieszyć się przywróconym wyglądem Eksploratora z Windows 10.

Metoda 2: ręczna modyfikacja rejestru systemowego (tylko starsze aktualizacje Windows 11)

Jeśli natomiast z jakiegoś powodu nie chcesz korzystać z żadnej zewnętrznej aplikacji, to możesz zmienić wygląd Eksploratora plików z 11 na 10, dodając odpowiedni wpis do rejestru systemu Windows. Niestety opcja ta jest mniej uniwersalna, bo nie zadziała np. na najnowszym pakiecie aktualizacji 23H2, lecz wyłącznie na dość starym 21H2 lub wcześniejszym. Pokażę jednak jak ją wykonać, w razie, gdyby ktoś nie miał zainstalowanych nowszych aktualizacji. Pierwszym krokiem jest oczywiście otwarcie Edytora rejestru. W tym celu otwórz menu Start i wpisz “regedit”. Gdy pojawi się pozycja o nazwie Edytor rejestru, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję “Uruchom jako administrator”.

Po wyświetleniu się okna Edytora rejestru, na górze, w pasku adresu wklej następujący ciąg: Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked. Uwaga! Jeśli nie ma folderu Blocked, to wejdź w Shell Extensions i po prawej stronie okna kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie utwórz Nowy - Klucz, nazwij go Blocked i wejdź w niego. Gdy już się upewnisz, że jesteś w odpowiednim miejscu (Blocked), to ponownie w prawej części okna kliknij prawym przyciskiem myszy i tym razem utwórz: Nowy - Wartość ciągu i wklej następujący ciąg znaków razem z nawiasami: {e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7}, a następnie zrestartuj komputer. Zmiany powinny być widoczne, gdy już Windows się uruchomi. Podkreślam ponownie, że działa to tylko ze starczymi wersjami Windows 11, do aktualizacji 21H2 włącznie. W przypadku nowszych wskazane jest użycie metody pierwszej, opisanej wyżej.