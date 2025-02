Google wie, gdzie byłeś i którędy jechałeś. Jak usunąć historię lokalizacji i innej aktywności na koncie? Krótki poradnik

Współczesne smartfony przepełnione są rozwiązaniami technologicznymi, które mają nam służyć. Praktycznie cały czas pod ręką mamy relatywnie małe, przenośne, kieszonkowe urządzenie, które daje nam dostęp do potężnej bazy wiedzy, wielu źródeł aktualnych informacji, łączności o zasięgu globalnym niemal w czasie rzeczywistym, muzyki, filmów, gier, aplikacji społecznościowych i narzędziowych, sklepów, plików w chmurze, systemu nawigacji przy użyciu satelitów otaczających planetę i wielu innych rzeczy. W dodatku wiele z tych usług jest bezpłatnych, przynajmniej w podstawowej formie. Piękne, prawda? Nic, tylko korzystać i cieszyć się dobrodziejstwem współczesnej technologii i dobrym sercem korporacji, które są łaskawe dać nam to za darmo. Tylko że nie do końca.

Autor: Tomasz Duda

Prawda jest taka, że bardzo często jeśli nie płacisz za produkt, to sam stajesz się produktem. Ta sama korporacja, która wydała mnóstwo pieniędzy na stworzenie, rozwój i utrzymanie różnych usług, będzie chciała te pieniądze odzyskać z potężną nawiązką. Czy można im mieć to za złe? Moim zdaniem nie, bo tak działa wolny, kapitalistyczny rynek. Masz firmę, to chcesz zarobić. Dlatego oglądamy setki reklam każdego dnia, a ciągły potok naszych prywatnych danych przesyłany jest wartkim nurtem na korporacyjne serwery. I właśnie te dane są najcenniejszą walutą, jaką możesz, a w zasadzie musisz płacić korporacjom. Przykładów są tysiące, ale jedną z największych firm, od której wręcz uzależnione są życia większości z nas, jest Google.

Czy wiesz, że Google zapisuje miejsca, w których byłeś, jaką trasą jechałeś oraz potrafi określić, czym się poruszałeś, nawet bez odblokowywania smartfonu? Na szczęście możesz to wyłączyć i usunąć dane, podobnie jak inną aktywność w Internecie i aplikacjach, powiązaną z kontem Google. W tym poradniku pokazuję jak to zrobić.

Korzystasz z ich aplikacji i innych rozwiązań online? Jeśli tak, to płacisz swoimi danymi. Używasz nawigacji? Płacisz danymi. Oglądasz YouTube? Też płacisz danymi i przy okazji oglądasz reklamy. W dodatku ucieczka od tego nie jest łatwa, bo sam system Android, który wraz z zainstalowanymi na nim aplikacjami synchronizuje dane z kontem Google, a jak dobrze wiemy, z Androida korzysta około 70% użytkowników smartfonów na naszej planecie. Najpopularniejszą przeglądarką internetową jest z kolei Chrome (około 64%), który jak można się domyślić, też powiązany jest z kontem tego producenta. Można tak wymieniać dalej: Gmail to najpopularniejsza poczta elektroniczna na świecie, YouTube należy do największych serwisów strumieniujących wideo, Mapy to najczęściej wykorzystywana nawigacja, na Dysku mnóstwo osób przechowuje prywatne pliki, a jeśli przeciętny człowiek chce cokolwiek znaleźć w Internecie, to… tak, zgadliście, korzysta z wyszukiwarki Google. Na szczęście ta sama firma, w swojej wielkiej szczodrobliwości, albo zmuszona przez różne regulacje prawne, oferuje nam możliwość usunięcia historii aktywności w Internecie i aplikacjach, historii lokalizacji, a także historii oglądania YouTube. W tym poradniku dowiesz się jak to zrobić.

Jak usunąć historię aktywności w internecie i aplikacjach Google?

Aby to zrobić, należy wejść na stronę myactivity.google.com/activitycontrols. Zalecam zrobić to na komputerze, bo po prostu jest wygodniej, ale na smartfonie czy tablecie też się da. Tutaj masz możliwość zarządzania aktywnością zapisaną w ramach jednego konta Google. W pierwszej sekcji znajdziesz swoją aktywność w Internecie i aplikacjach. Sposobów na jej wyłączenie jest kilka. Jeśli zamierzasz po prostu całkowicie zrezygnować z rejestrowania własnej aktywności, to kliknij przycisk Wyłącz, a następnie z małego, rozwijanego menu wybierz jedną z dwóch opcji: Wyłącz lub Wyłącz i usuń aktywność. Pierwsza z nich po prostu dezaktywuje rejestrowanie, a druga usuwa jeszcze to, co zostało zapisane wcześniej. Warto zaznaczyć, że korzystając z drugiej opcji masz możliwość ręcznego wybrania, co ma zostać usunięte, a co pozostawione (np. Android, Chrome, Mapy, Discover, Asystent, Wiadomości, YouTube itp.).

Jest jednak inna, też całkiem interesująca funkcja. Nie musisz bowiem wyłączać aktywności całkowicie, a zamiast tego możesz nakazać Google, aby automatycznie usuwało dane regularnie, co określony przez Ciebie czas. Do wyboru jest 3, 18 lub 36 miesięcy. Innymi słowy, dzięki temu pozwalasz Google na zapisywanie i przetwarzanie danych o tym co przeglądasz, czego szukasz, co oglądasz, co czytasz i gdzie się przemieszczasz, ale nie na zawsze, lecz przez relatywnie krótki czas. Może to brzmieć dziwnie, bo przecież to też jest jakaś inwigilacja, ale ma to pewien sens. Jeśli bowiem całkowicie dezaktywujesz zapisywanie aktywności, to niektóre aplikacje lub usługi mogą nie oferować pełnej funkcjonalności (lub podpowiedzi). Natomiast jeśli zapis aktywności pozostawisz, ale ograniczysz tylko do ostatnich trzech miesięcy, to wszystko będzie działać. Po prostu Google zapomni, co robiłeś i jakimi trasami jeździłeś wcześniej niż kwartał temu.

Warto też zwrócić uwagę na opcje zapisywania historii przeglądania stron w Google Chrome i aplikacjach oraz urządzeniach korzystających z profilu Google, a także zapis aktywności głosowej. Pewnie znajdzie się sporo osób, które z ważnych przyczyn będą chciały pozostawić pierwszą z nich, ale usunąć drugą. Jak podaje sam producent: “Na potrzeby niektórych ulepszeń technologii rozpoznawania dźwięku wyszkoleni weryfikatorzy analizują próbki dźwięku zapisane po włączeniu tego ustawienia, słuchając ich oraz transkrybując je i opatrując adnotacjami. Dzięki temu usługi Google mogą lepiej interpretować polecenia wypowiadane przez użytkowników…”. Nic więc dziwnego, że sporo ludzi będzie chciało tego uniknąć.

Jeśli z kolei klikniesz opcję Zarządzaj całą aktywnością w Internecie i aplikacjach, to otrzymasz dostęp do w zasadzie wszystkiego, co oglądałeś w ramach konta Google. Dotyczy to nie tylko wyszukiwań, przeglądanych stron, polecanych treści w Google Discover, ale co ciekawe, również wyświetlonych reklam. Nawet zaledwie po jednym dniu ta lista może być zaskakująco długa, a po paru miesiącach jest tak potężna, że ciężko to wszystko nawet przewinąć. Przy każdej takiej aktywności możesz kliknąć przycisk Szczegóły i zobaczyć, że podane są tam: link, godzina, typ aplikacji lub usługi (np. wyszukiwarka), a niekiedy nawet model urządzenia, którym się wtedy posługiwałeś. Oczywiście każdy taki wpis można usunąć z historii. Ewentualnie skorzystaj z funkcji usuwania historii z ostatniej godziny lub dnia, albo z ręcznie ustawionego zakresu miesięcy lub lat. Możesz też wykasować całość danych.

Jak usunąć historię lokalizacji Google?

Google zapisuje lokalizację miejsc, w których jesteś, trasy, którymi przejeżdżasz, a także potrafi określić jakim środkiem transportu się poruszasz. Czy masz jednak świadomość, że robi to nawet wtedy, gdy nie korzystasz z nawigacji? Ba! Nie musisz mieć nawet odblokowanego smartfonu, wystarczy, że po prostu masz go przy sobie. Część osób jest tego świadoma, ale z pewnością nie wszyscy. Ujmując rzecz krótko: większość moich znajomych, którzy nie pracują w branży, lecz są po prostu typowymi użytkownikami telefonów, nie mieli o tym pojęcia. Co najwyżej domyślali się, że tak może być, ale już na pewno nie wiedzieli, gdzie znaleźć odpowiednią opcję, aby to wyłączyć. Na szczęście jest ona na tej samej stronie, czyli myactivity.google.com/activitycontrols. Wystarczy przejść do sekcji Historia lokalizacji. Tutaj również wystarczy kliknąć przycisk Wyłącz, a potem z małego menu wybrać jedną z dwóch opcji: Wyłącz lub Wyłącz i usuń aktywność. Ta druga kasuje to, co zostało zapisane wcześniej.

Podobnie jak wcześniej jest też przydatna opcja automatycznego usuwania historii lokalizacji po 3, 18 lub 36 miesiącach. Przydatna rzecz, bo nie musisz pamiętać o regularnym, ręcznym skasowaniu danych, a jeśli jeździsz gdzieś często, to nie tracisz ostatnich podpowiedzi w Mapach Google. Ciekawostkę można znaleźć po kliknięciu w opcję Zarządzaj historią (w sekcji historia lokalizacji). Tutaj wyświetli się tak zwana oś czasu (timeline), gdzie będzie można znaleźć w zasadzie wszystkie miejsca, w których się było z telefonem używającym danego konta. I to może być dla niektórych trochę przerażające, ponieważ klikając na dany punkt, Google pokaże nawet trasę, którą się do danego punktu jechało lub szło. Co więcej, gdy kliknąłem dwa razy na jedno z miejsc, to pojawiła się nie tylko informacja skąd i dokąd jechałem, ale nawet, że korzystałem wtedy z tramwaju. Na szczęście wszystko to można usunąć sposobem opisanym powyżej.

Jak usunąć historię YouTube?

Usuwanie historii przeglądania YouTube dla większości osób nie jest najlepszym pomysłem. Mimo wszystko jest to usługa, która w dużej mierze bazuje na indywidualnych preferencjach danej osoby. Wiadomo, że wchodząc na YouTube, większość z nas chce zobaczyć te kanały, które najczęściej ogląda i te rekomendacje, które najbardziej pasują do zainteresowań. Ja na przykład nie wyobrażam sobie wejścia na ten serwis i znalezienia tam całkowicie losowych treści, albo tych, które algorytm uznał za popularne. Lubię oglądać to, co mnie interesuje, a są to często rzeczy niszowe. Dlatego usuwanie historii YouTube powinno być wcześniej dobrze przemyślane. Jeśli jednak chcesz to zrobić, to procedura wygląda podobnie, jak wcześniej, z tą różnicą, że nie ma oddzielnych opcji: wyłącz / usuń, lecz jest po prostu jeden przycisk Wyłącz. Warto jednak przyjrzeć się dodatkowym opcjom, takim jak: uwzględnij informacje o filmach w YouTube, które oglądasz, uwzględnij wyszukiwania w YouTube lub uwzględnij aktywność związaną z głosem i dźwiękiem w YouTube. Może się bowiem okazać, że chcesz zapisywać tylko informacje o treściach, ale już nie o tym co wyszukujesz albo w jaki sposób wyszukujesz (próbki głosu). Rzecz jasna jest też przydatna funkcja automatycznego usuwania danych po określonym czasie, z której ja sam korzystam.

Jak wyłączyć personalizację reklam Google?

Tutaj sprawa jest krótka i prosta. Wciąż pozostajesz na stronie myactivity.google.com/activitycontrols, ale przewijasz na sam koniec i tam znajdziesz sekcję “Reklamy spersonalizowane”. Następnie klikasz w link “Moje centrum reklam”, który przeniesie Cię na nową stronę. W tym miejscu, w prawym górnym narożniku znajdziesz opcję Reklamy spersonalizowane: Włączone. Pozostaje kliknąć w ten przycisk i wybrać opcję Wyłączone, a następnie w nowym okienku potwierdzić, klikając ponownie Wyłącz. Rzecz jasna wciąż reklamy w różnych miejscach będą się wyświetlały, ale przynajmniej Google nie będzie śledziło Cię na tyle, aby dostosowywać je do Twoich zainteresowań. No, chyba że ktoś lubi mieć dopasowane reklamy, to wtedy można tę opcję pozostawić włączoną. Na koniec pamiętaj również o tym, żeby sprawdzać dostęp do lokalizacji w aplikacjach na swoim smartfonie z Androidem. Część z nich nie musi koniecznie mieć do niej dostępu. W różnych urządzeniach i wersjach systemu opcje te mogą znajdować się w odmiennych miejscach. W czystym Androidzie 14 będzie to menu: Ustawienia - Bezpieczeństwo i prywatność - Prywatność - Menedżer uprawnień.