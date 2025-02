Intel Xeon w-3500 i Xeon w-2500 - opublikowano listę odświeżonych procesorów Sapphire Rapids wraz ze specyfikacją

Konsumenckie procesory Raptor Lake otrzymały w zeszłym roku swoje odświeżone wersje. Podobnie będzie już wkrótce w przypadku jednostek Sapphire Rapids, których głównym przeznaczeniem są stacje robocze i segment HEDT. Serie Intel Xeon w-3500 i Xeon w-2500 zaoferują nieco lepszą specyfikację niż ich bezpośrednie poprzedniki, ale nie należy oczekiwać rewolucji. Za sprawą przecieku poznaliśmy niektóre parametry tych procesorów.

W sieci pojawiła się niepełna lista odświeżonych procesorów Sapphire Rapids, które wkrótce zadebiutują na rynku. Największe zmiany obejmą jednostkę Intel Xeon w9-3575X. Nowy procesor wzbogaci się bowiem o osiem rdzeni.

Informacje na temat większości nadchodzących jednostek Intela opublikował na platformie X znany z udostępniania licznych przecieków użytkownik @momomo_us. Najlepszym procesorem na tej liście jest Xeon w9-3575X, który zostanie wyposażony w 44 rdzenie. Oznacza to obsługę łącznie 88 wątków. Jest to też jednostka, która doczeka się największych zmian w porównaniu do swojego poprzednika, czyli Xeona w9-3475X. Doszło bowiem tutaj do zwiększenia liczby rdzeni o osiem. Poza tym procesor zaoferuje taktowanie bazowe 2,2 GHz oraz 97,5 MB cache L3 (o 15 MB więcej od poprzednika). TDP wyniesie 340 W. Jednostka będzie wspierała oficjalnie pamięć DDR5-4800. W przypadku pozostałych modeli Xeonów w-3500, także można liczyć na zwiększoną liczbę rdzeni, jednakże tylko o cztery. W niektórych przypadkach zwiększono także taktowanie (o maksymalnie 200 MHz). Warto odnotować, że na rynku pojawi się także nieznajdujący się na tej liście Xeon w9-3595X z 60 rdzeniami i obsługą 120 wątków.

Intel Xeon w9-3575X Intel Xeon w9-3475X Intel Xeon w7-2595X Intel Xeon w7-2495X Konfiguracja rdzeni 44C / 88T 36C / 72T 26C / 52T 24C / 48T Taktowanie bazowe 2,2 GHz 2,2 GHz 2,8 GHz 2,5 GHz Cache L3 97,5 MB 82,5 MB 48,75 MB 45 MB TDP 340 W 300 W 250 W 225 W Obsługiwana pamięć DDR5-4800 DDR5-4800 DDR5-4800 DDR5-4800

Procesory Intel Xeon w-2500 także będą oferowały nieco lepszą specyfikację od swoich bezpośrednich poprzedników. Zmiany będą jednak skromniejsze. Jak wynika z opublikowanej listy, należy w tym przypadku spodziewać się ulepszenia w postaci dwóch dodatkowych rdzeni. Najlepszy z tej grupy jest Xeon w7-2595X. Producent wyposażył tę jednostkę w 26 rdzeni, co przekłada się na obsługę 52 wątków. Można także liczyć na nieco wyższe taktowanie bazowe (2,8 GHz w porównaniu do 2,5 GHz) oraz 48,75 MB cache L3 (więcej o 3,75 MB). TDP wyniesie 250 W. Należy zauważyć, że wszystkie procesory z serii Intel Xeon w-2500, oprócz dwóch dodatkowych rdzeni, zaoferują większą ilość cache L3 oraz wyższe taktowanie bazowe (w skrajnym przypadku nawet o 500 MHz).

Źródło: @momomo_us (X), VideoCardz