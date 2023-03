Intel wydaje rekomendację dla standardu ATX 3.0 i złącz 12VHPWR. Problem z topieniem się styków to już przeszłość?

W kartach graficznych z serii GeForce RTX 4000 NVIDIA zastosowała nowe złącza zasilania zgodne ze specyfikacją ATX 3.0. Niestety, okazało się, że wtyki 12VHPWR w niektórych okolicznościach mogą się stopić. Producent po sprawdzeniu wielu przypadków wydał oświadczenie o tym, że jest to wina użytkowników, którzy nie dociskali odpowiednio wtyczek 16-pinowych. Jednak czy tylko to miało wpływ na problemy nowego standardu? Intel wydał swoją rekomendację w tej sprawie.

Warto w tym miejscu przypomnieć fakt, że NVIDIA i jej partnerzy używali różnych adapterów, a czasem nawet obracali złącza zasilania w swoich produktach, co nie ułatwiało użytkownikom poprawnego podłączenia nowych wytyków do kart graficznych. Rozmiary, zwłaszcza karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090, utrudniały też montaż, gdyż często kable zasilające musiały być ulokowane pod dużym kątem, co między innymi powodowało naprężenia w złączu i problemy ze stykiem pomiędzy pinami. W efekcie dochodziło do iskrzenia i wzrostu temperatury, a od tego do spalenia była już krótka droga. Do podobnej sytuacji dochodziło również wtedy gdy użytkownik nie docisnął poprawnie wtyczki zasilającej 12VHPWR.

Intel wydał swoją rekomendację w tym temacie, która odnosi się bezpośrednio do budowy złączek. Firma sugeruje użycie konstrukcji z czteroma sprężynami zamiast konstrukcji z trzema wgłębieniami, którą produkowała firma ASTRON. W tym miejscu warto zauważyć, że prawdopodobnie NVIDIA przestała korzystać z tego typu złącz, gdyż od dawna w sieci nie pojawiają się nowe doniesienia w tej sprawie. Złącza NTK zapewniają bowiem większą powierzchnię styku dla przepływu prądu elektrycznego wewnątrz złącza 12VHWPR i zmniejszają tym samym wzrost temperatury na każdym ze styków. Dodatkowo mechanizm sprężynowy zapewnia pewniejsze trzymanie się wtyczki w złączu 12VHWPR, co powinno zmniejszyć problemy z naprężeniami podczas wyginania przewodów.

Dzięki rekomendacji Intela prawdopodobnie jeszcze większa gama producentów zwróci uwagę na stosowanie lepszej jakości złącz, przez co problemy związane z topnieniem wtyków 12VHPWR staną się przeszłością, a użytkownicy będą mogli odetchnąć z ulgą. Jako ciekawostkę można zauważyć, że rekomendacja Intela pokrywa się w dużym stopniu z wnioskami, do jakich doszedł Igor Wallosek (Igor's LAB) po przeanalizowaniu dogłębnie tego tematu.

