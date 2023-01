Adapter zasilania 12VHPWR od CableMod także może się stopić. Na szczęście producent szybko reaguje

Wydawało się, że sprawa palących się adapterów zasilania 12VHPWR jest już daleko za nami, jednak to jeszcze nie koniec. Tym razem mowa nie o wadliwych kablach dołączonych do nowych GeForce'ów, a o niestandardowym przewodzie firmy CableMod, po którym akurat raczej nikt nie spodziewał się przykrych niespodzianek. Mimo to na forum Reddit przedstawiona została nieprzyjemna sytuacja doświadczona przez użytkownika wspomnianego adaptera.

Na całe szczęście karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 4090 nie została w żadnym stopniu uszkodzona, jednak mimo to firma i tak odniosła się do całej sprawy z należytą powagą. Jak się okazuje, w przypadku awarii można liczyć na wsparcie producenta.

Jak twierdzi autor wątku, przewód firmy CableMod został na pewno prawidłowo podłączony - pojawiło się charakterystyczne kliknięcie, jednak mimo to widzimy na załączonych zdjęciach stopione piny. Wydaje się więc, że w tym przypadku problem nie leży po stronie użytkownika, a wadliwego adaptera. Na całe szczęście karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 4090 nie została w żadnym stopniu uszkodzona, jednak mimo to firma i tak odniosła się do całej sprawy z należytą powagą.

Producent skomentował całą sprawę następująco: "Bardzo nam przykro z tego powodu – skontaktuj się z naszym wsparciem, a my naprawimy to z tobą! Nasze produkty są dostarczane wraz z obsługą i pomagamy każdemu klientowi. [...] Karta nie jest uszkodzona (rozmawialiśmy z poszkodowanym klientem), ale gdyby nasze kable uszkodziły grafikę, wymienilibyśmy ją – robiliśmy to w przeszłości w bardzo rzadkich przypadkach, gdy nasze przewody coś uszkodziły".

Takie oświadczenie to na pewno dobra informacja dla wszystkich osób, które nabyły adapter 12VHPWR od CableMod i obawiają się teraz o swój sprzęt. Jak się okazuje, w przypadku awarii można liczyć na wsparcie producenta, który w ostatnich czasach może cieszyć się względnie wysoką popularnością wśród entuzjastów - w końcu to właśnie firma CableMod jako pierwsza zaprezentowała praktyczny, kątowy adapter dla nowych kart NVIDII. Warto jednak upewnić się, że adapter został prawidłowo podłączony, ponieważ znaczna większość stopionych przewodów wynika właśnie z nieodpowiedniego "dociśnięcia".

