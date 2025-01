Intel wstrzymuje dostawy niektórych procesorów Sapphire Rapids. Data wznowienia pozostaje nieznana

Nie da się ukryć, że są na rynku produkty, które powstawały w ogromnych bólach. Zaliczymy do nich m.in. wielokrotnie odkładane czasie procesory Intel Xeon Scalable 4. generacji o kodowej nazwie Sapphire Rapids. Gdy układy w końcu zadebiutowały, Niebiescy mogli w końcu odetchnąć z ulgą, ale teraz wydaje się, że nad tymi modelami ciąży jakieś fatum. Docierają do nas informacje, jakoby producent został zmuszony do wstrzymania dostaw sporej części tych jednostek.

Odkrywanie różnego rodzaju błędów w procesorach nie jest do końca wyjątkowe. Rzadko jednak zdarza się, by stanowiły one podstawę do wstrzymania dostaw.

Jak podaje serwis Tom's Hardware, wstrzymanie dostaw procesorów zasugerował Dylan Patel, główny analityk SemiAnalysis, który twierdzi, że niektóre serwerowe modele Sapphire Rapids przestały być wysyłane już od połowy czerwca. Teraz Intel potwierdził, że doniesienia te są prawdziwe. Wszystko z powodu nowo odkrytego błędu, który został bardzo ogólnie opisany przez rzecznika Niebieskich: "Zdaliśmy sobie sprawę z problemu w podzestawie procesorów Intel Xeon Medium Core Count (SPR-MCC) 4. generacji, który może zakłócać działanie systemu w pewnych warunkach. Aktywnie go badamy. Ten problem nie został zaobserwowany podczas uruchamiania oprogramowania dostępnego na rynku, błąd nie występuje również w innych chipach Intel Xeon czwartej generacji (tj. XCC i HBM). Ze względu na dużą ostrożność tymczasowo wstrzymaliśmy dostawy niektórych SPR MCC, podczas gdy zyskaliśmy pewność co do oczekiwanego ograniczenia oprogramowania układowego. Spodziewamy się wkrótce wznowić wstrzymane dostawy".

Dylan Patel twierdzi, że problem dotyczy synchronizacji pracy 2- i 4-gniazdowych procesorów, jednak jak widać powyżej, Intel nie potwierdza tego. Producent nie wyjaśnia też natury wspomnianego błędu, aczkolwiek dodaje, że nie spodziewa się, by załagodzenie oprogramowania układowego miało jakikolwiek wpływ na wydajność. Warto dodać, odkrywanie tego typu skaz nie jest do końca wyjątkowe - prawie wszystkie chipy mają znane jak i nadal nieodkryte błędy (np. jednostki Skylake debiutowały z 53 znanymi błędami, a po sześciu miesiącach odkryto 40 nowych nieprawidłowości). Rzadko jednak zdarza się, by stanowiły one podstawę do wstrzymania dostaw.

Źródło: Tom's Hardware