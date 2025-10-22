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Start Aktualności Procesory

Intel Core Ultra 7 270K Plus - poznaliśmy pierwszy układ z linii Arrow Lake Refresh. Ma wiele wspólnego z Core Ultra 9 285K

Piotr Piwowarczyk | 22-10-2025 12:30 |

Intel Core Ultra 7 270K Plus - poznaliśmy pierwszy układ z linii Arrow Lake Refresh. Ma wiele wspólnego z Core Ultra 9 285KMinął już prawie rok od debiutu desktopowych procesorów Intel Arrow Lake, znanych także jako Core Ultra 200. Pomimo wielu różnych plotek i przecieków, do dziś nie wydarzyło się nic istotnego w ofercie Intela dla entuzjastów. Niewykluczone jednak, że niebawem w końcu coś ruszy - na dobry początek przydałoby się wprowadzić do sprzedaży odświeżone modele Arrow Lake. Dopiero teraz poznaliśmy oznaczenie i dane technicznego jednego z nich.

Intel Core Ultra 7 270K Plus ma 8 rdzeni Performance i aż 16 jednostek Efficient. Jeśli chodzi o taktowania, domyślny zegar wynosi 3,7 GHz, jednak w trybie Boost układ ma się rozpędzać do 5,5 GHz. 

Intel Core Ultra 7 270K Plus - poznaliśmy pierwszy układ z linii Arrow Lake Refresh. Ma wiele wspólnego z Core Ultra 9 285K [1]

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W bazie benchmarku Geekbench znaleźć już można układ Intel Core Ultra 7 270K Plus, który prawdopodobnie jest częścią gotowego zestawu komputerowego od Lenovo. Pod tym nietypowym oznaczeniem kryje się model, który wbrew pozorom ma więcej wspólnego z wyżej pozycjonowanym Core Ultra 9 285K, niż Core Ultra 7 265K. Nowy chip ma bowiem 8 rdzeni Performance oraz aż 16 jednostek Efficient. Jeśli chodzi o taktowania, domyślny zegar wynosi 3,7 GHz, jednak w trybie Boost układ ma się rozpędzać do 5,5 GHz. Nawiasem mówiąc, dokładnie z takimi samymi częstotliwościami pracuje Core Ultra 7 265K.

  Core Ultra 9 285K Core Ultra 7 270K Plus Core Ultra 7 265K
Rdzenie P+E 8P+16E 8P+16E 8P+12E
Taktowanie Boost 5,7 GHz 5,5 GHz 5,5 GHz
TDP 125 W 125 W 125 W

Intel Core Ultra 7 365K pojawił się w bazie programu GeekBench. Odświeżony Arrow Lake z rozczarowującą wydajnością

Wyniki testów w Geekbench są dowodem, że nie ma żadnego błędu w specyfikacji - Core Ultra 7 270K Plus notuje bowiem prawie tak samo wysokie rezultaty, jak Core Ultra 9 285K. Na ten moment nie jesteśmy jednak w stanie dokładnie wskazać wszystkich ulepszeń chipu Arrow Lake Refresh w stosunku do Arrow Lake, choć pojawiają się sugestie, że nowsze modele mają cechować się obsługą pamięci do 7200 MT/s. Poza omawianym Core Ultra 7 270K Plus mamy rzekomo spodziewać się jeszcze debiutu flagowego Core Ultra 9 290K Plus i średniobudżetowego Core Ultra 5 250K Plus. Wg dotychczasowych doniesień premiera procesorów Intel Arrow Lake Refresh odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 roku.

Intel Core Ultra 7 270K Plus - poznaliśmy pierwszy układ z linii Arrow Lake Refresh. Ma wiele wspólnego z Core Ultra 9 285K [2]

Źródło: VideoCardz
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