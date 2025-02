Intel wprowadzi instrukcje AVX10 ISA do nadchodzących procesorów. Czy powróci wsparcie dla instrukcji AVX-512?

Jak wiemy, Intel jakiś czas temu wprowadził wsparcie dla AVX-512 dla swoich procesorów konsumenckich z rodzin Rocket Lake i Tiger Lake. Jednak po pewnym czasie postanowił wycofać się z zaimplementowanego rozwiązania, wskutek czego nowsze rodziny CPU jak Alder Lake i Raptor Lake już nie mogły pochwalić się wsparciem dla tego zestawu instrukcji. Jak się okazuje, Intel postanowił powrócić do tej idei, jednak w nieco inny sposób, bowiem poprzez instrukcje AVX10 ISA.

Zestaw instrukcji AVX10 ISA wchodzi w skład APX (Advanced Performance Extensions) i ukazał się on w dwóch wersjach, wczesnej AVX10.1 ze wsparciem tylko dla rdzeni Performance w układach Intel Xeon i rozwiniętej AVX10.2. Druga z wersji wprowadziła wsparcie dla wszystkich procesorów oraz rdzeni Efficient. Nowy zestaw instrukcji ma nie tylko wprowadzić obsługę 512-bit FP/int, ale również możliwość obsługi do 32 rejestrów wektorowych, 8 rejestrów masek, skalowanie instrukcji SSE i AVX oraz wiele innych dodatkowych funkcjonalności. Całokształt ma przełożyć się na 10% mniej załadowań oraz o 20% mniejsze wykorzystanie magazynów w zestawieniu z tym samym kodem skompilowanym dla Intel 64 baseline.

Wygląda na to, że wprowadzenie AVX10 ISA jest bezpośrednią odpowiedzią na ruch firmy AMD, która wprowadziła pełną obsługę instrukcji AVX-512 dla swoich procesorów AMD Ryzen z serii 7000. Wcześniejsza implementacja rozwiązania przez Intela często była krytykowana za duży pobór mocy. Według najnowszych doniesień wykorzystanie instrukcji AVX10 ISA ma być porównywalnie pod kątem energooszczędności (zwłaszcza na rdzeniach E-core) do konkurencji. Nadto firma Intel zapewnia łatwą możliwość skompilowania istniejących aplikacji wykorzystujących Intel AVX2 do nowego zestawu instrukcji Intel AVX10 ISA.

Zestaw nowych instrukcji ma być wspierany przez rdzenie Performance powstałe przy wykorzystaniu architektury Redwood Cove oraz rdzenie Efficient na architekturze Crestmont. Idąc tym tropem, jesteśmy w stanie stwierdzić, iż AVX10 ISA trafi nie tylko do układów z rodzin Granite Rapids i Sierra Forest, ale również do konsumenckich CPU. Mowa tutaj najprawdopodobniej o nadchodzącej rodzinie procesorów Meteor Lake.

> Intel AVX10 includes all the capabilities and features of the Intel AVX-512 ISA, both for processors that feature 256-bit maximum vector register sizes, as well as for processors that

feature 512-bit vector registers.



