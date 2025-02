Intel planuje podwyższyć ceny swoich procesorów. Na liście zarówno starsze modele, jak i dopiero nadchodzące

Wyniki finansowe Intela pozostawiały w ostatnim czasie wiele do życzenia. W związku z tym firma zdecydowała na cięcia w niektórych obszarach. Zaowocowało to między innymi wycofaniem się z segmentu komputerów NUC. Wiele wskazuje na to, że w ramach poprawy wyników amerykańska firma zdecyduje się także na podniesienie cen swoich procesorów. Ma to objąć większość jednostek dostępnych na rynku, a także przyszłe generacje CPU.

Intel planuje podwyższyć ceny swoich obecnych i nadchodzących procesorów o wartość od kilku do 20%. Głównymi przyczynami są restrukturyzacja firmy i przenoszenie produkcji z regionu Dalekiego Wschodu.

Wzrost cen ma być jednym z elementów restrukturyzacji, którą Intel zamierza przeprowadzić. Nie bez znaczenia jest także kwestia poszukiwania źródeł finansowania dla dalszego rozwoju fabryk. Informacja o wzroście cen pochodzi z portalu PC Games Hardware. Jeden z moderatorów tamtejszego forum miał potwierdzić u dwóch niemieckich dostawców istnienie listu przesłanego do nich przez Intela, który porusza ten temat. Nie jest do końca jasne, czy wzrost obejmie wszystkie rynki światowe, czy też ograniczy się na przykład tylko do Niemiec. Jeśli jednak Intel chce skutecznie zwiększyć przychody, to można spodziewać się procesu globalnego. Ceny kart graficznych produkcji firmy z Santa Clara mają pozostać niezmienione.

Wzrost cen będzie dotyczył zarówno starszych jednostek z rodziny Alder Lake, jak i nowszych Raptor Lake. Nieco mniej zaskakujące jest to, że obejmie on także nadchodzącą generację Raptor Lake Refresh oraz przyszłe procesory Meteor Lake. Nie jest znana na razie jego dokładna wysokość, ale trzeba się przygotować się na wartości od kilku do nawet 20%. Choć oczywiście Intel nie dzieli się w swoim liście informacją na temat przyczyn podjęcia takich decyzji, to można podejrzewać, że jednym z powodów, oprócz restrukturyzacji, jest przenoszenie części produkcji z regionu Dalekiego Wschodu do innych lokalizacji. Warto odnotować, że nie jest to proces łatwy, ponieważ wymaga budowy nowych fabryk i ich wyposażenia. Do tego w przyszłości dojdą wyższe koszty pracy zatrudnionych w tych zakładach.

AKTUALIZACJA 27.07.2023: Intel postanowił bezpośrednio odnieść się do informacji na temat potencjalnego wzrostu cen. Firma zaprzeczyła, że wysłała list do swoich partnerów, w którym komunikowałaby tego typu ruch. Na razie ceny procesorów amerykańskiego przedsiębiorstwa mają pozostać na niezmienionym poziomie.

Źródło: WCCFTech, PCGamesHardware