Intel Raptor Lake Refresh - na rynku chińskim pojawiły się procesory, które nie miały jeszcze swojej oficjalnej premiery

Wiele podmiotów z branży nowych technologii otrzymuje dostęp do sprzętu komputerowego na długo przed jego premierą. Są to najczęściej próbki inżynieryjne, które nie zawsze prezentują końcową jakość produktu. Procesory nie są tutaj wyjątkiem. Pierwsze jednostki Raptor Lake Refresh miały już swoją premierę, ale na niżej pozycjonowane CPU z tej serii musimy jeszcze trochę poczekać. Na rynku chińskim pojawiły się jednak już ich pierwsze egzemplarze.

Na jednym z chińskich portali można znaleźć oferty sprzedaży procesorów Intel Core i5-14400F, Core i5-14500, a także Core i5-14500T. Nie jest to pierwszy przedpremierowy wyciek sprzętu amerykańskiej firmy.

Pierwsze egzemplarze niedostępnych na razie jednostek pojawiły się na chińskiej platformie Goofish, gdzie handluje się między innymi używanym sprzętem. Można znaleźć tam nie tylko Intel Core i3-14100 (o czym informowaliśmy kilka dni temu), ale także Core i5-14400F, Core i5-14500, a nawet nastawiony na efektywność energetyczną Core i5-14500T. Każdy egzemplarz procesora jest opatrzony nazwą, pod którą będzie dostępny w sklepach i kodem QR. W tej sytuacji można mieć wątpliwości, czy są to rzeczywiście wczesne próbki inżynieryjne. Jeśli chodzi o specyfikację jednostek, to brak tutaj większego zaskoczenia, ponieważ jest ona tożsama z informacjami, które pojawiały się w sieci już kilka miesięcy temu.

Konfiguracja

rdzeni Taktowanie bazowe

rdzeni P / E Cache L3 PBP Intel Core i5-14400F 6P + 4E 2,5 GHz / 1,8 GHz 20 MB 65 W Intel Core i5-14500 6P + 8E 2,6 GHz / 1,9 GHz 24 MB 65 W Intel Core i5-14500T 6P + 8E 1,7 GHz / 1,2 GHz 24 MB 35 W

Rzeczywistego pochodzenia procesorów możemy się jedynie domyślać. Wątpliwe jest, by były to egzemplarze dostarczone już do sklepów, ponieważ do premiery tych jednostek pozostało jeszcze trochę czasu. Najprawdopodobniej są to jakieś późniejsze próbki kwalifikacyjne, które trafiły do podmiotów zajmujących się produkcją kompatybilnego sprzętu i oprogramowania. Zapewne Intel nie będzie miał problemów ze zidentyfikowaniem źródła pochodzenia procesorów, ale otwarte pozostaje pytanie, czy zdecyduje się podjąć w tej sprawie jakieś konkretne działania.

