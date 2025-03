Intel Core i3-14100 - próbka kwalifikacyjna trafiła już do sprzedaży. Oto wszystko, co wiemy o tym procesorze

Pierwsze procesory Intela z serii Core 14. generacji trafiły już rodzimych sklepów. Póki co poznaliśmy jedynie wysokowydajne modele z odblokowanym mnożnikiem, jednak nie jest wielką tajemnicą, że niebawem Niebiescy oficjalnie zaprezentują również wolniejsze modele dla mniej wymagających klientów. Rzecz tylko w tym, że raczej nie ma co spodziewać się rewolucji w ofercie, co udowadnia przykład nisko pozycjonowanego modelu Core i3-14100.

Z przecieków wynika, że Intel Core i3-14100 rozpędza się do 4,7 GHz w trybie Boost, a zatem powinien być o 200 MHz szybszy od bezpośredniego poprzednika, czyli Core i3-13100.

Omawiana jednostka nieoczekiwanie pojawiła się właśnie na chińskiej platformie sprzedażowej Goofish. Intel Core i3-14100 z linii Raptor Lake Refresh nadal oczekuje na debiut, jednak jeden ze sprzedawców ma już w ofercie kwalifikacyjną wersję tego procesora. Układ oznaczony jest kodem S-SPEC SRN26 i prawdopodobnie pracuje z takimi samymi parametrami co wersja oficjalna, która ma pojawić się w sprzedaży po Nowym Roku. Mówimy więc o 4-rdzeniowym/8-wątkowym układzie o bazowym taktowaniu 3,5 GHz. Z przecieków wynika, że model ten rozpędza się do 4,7 GHz w trybie Boost, a zatem powinien być o 200 MHz szybszy od bezpośredniego poprzednika, czyli Core i3-13100. Na pokładzie znalazł się układ iGPU, aczkolwiek w sprzedaży powinien też pojawić się tańszy model i3-14100F bez tego układu.

Procesor został wyceniony na 850 juanów (ok. 118 dolarów), a więc okazuje się tańszy od poprzednika, który debiutował w cenie 134 dolarów. Liczymy zatem, że producent nie podniesie ceny za swój najsłabszy model z serii. Dobrą wiadomością jest też fakt, że Intel Core i3-14100 już teraz jest obsługiwany przez niemal wszystkie płyty główne z chipsetem z serii 600/700. Osoby sięgające po omawianą wersję kwalifikacyjną nie muszą więc obawiać się, że chip przez najbliższy czas będzie służył wyłącznie jako przycisk do papieru.

Źródło: VideoCardz, @harukaze5719